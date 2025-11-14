Θέλει να δει πράγματα στο Παραλίμνι ο Τιμούρ

Ειδικά αν δει κανείς το πρόγραμμα της ομάδας μετά το «Τάσος Μάρκου» (ΑΠΟΕΛ εντός, Απόλλων εκτός) αντιλαμβάνεται πως το διπλό είναι μονόδρομος. Η Ανόρθωση πήγε στη διακοπή έχοντας ένα θετικό αποτέλεσμα (1-1) στο ντέρμπι με την Πάφο. Η αγωνιστική ανάκαμψη της ομάδας της Αμμοχώστου πιστοποιήθηκε με τον τρόπο που πήρε την ισοπαλία απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές.

Το παιχνίδι που ακολουθεί δεν είναι εύκολο αλλά μπορεί να το κάνει η ομάδα του Κετσπάγια. Ο προπονητής θέλει πέραν βεβαίως από το δεδομένο, που είναι το αποτέλεσμα, να δει πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Στόχος είναι να συνδυαστεί το τρίποντο με μία καλή εμφάνιση η οποία θα αποτελέσει συνέχεια της καλής κατάστασης που βρίσκεται η ομάδα μετά την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα με αντίπαλο την ΕΝΥ στο «Αμμόχωστος».

Να σημειώσουμε πως σε περίπτωση που η Ανόρθωση κερδίσει την Ένωση θα φτάσει σε δεύτερη νίκη σε πέντε παιχνίδια παραμένοντας αήττητη μετά από το παιχνίδι στις 04/10 με την ΑΕΛ εκτός έδρας.