Θέλει να δει πράγματα στο Παραλίμνι ο Τιμούρ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ
Δημοσιευτηκε:
Το εκτός έδρας ματς με την Ένωση, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής που ακολουθεί της επανέναρξης του πρωταθλήματος, είναι πολύ σημαντικό για την Ανόρθωση.
Ειδικά αν δει κανείς το πρόγραμμα της ομάδας μετά το «Τάσος Μάρκου» (ΑΠΟΕΛ εντός, Απόλλων εκτός) αντιλαμβάνεται πως το διπλό είναι μονόδρομος. Η Ανόρθωση πήγε στη διακοπή έχοντας ένα θετικό αποτέλεσμα (1-1) στο ντέρμπι με την Πάφο. Η αγωνιστική ανάκαμψη της ομάδας της Αμμοχώστου πιστοποιήθηκε με τον τρόπο που πήρε την ισοπαλία απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές.
Το παιχνίδι που ακολουθεί δεν είναι εύκολο αλλά μπορεί να το κάνει η ομάδα του Κετσπάγια. Ο προπονητής θέλει πέραν βεβαίως από το δεδομένο, που είναι το αποτέλεσμα, να δει πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Στόχος είναι να συνδυαστεί το τρίποντο με μία καλή εμφάνιση η οποία θα αποτελέσει συνέχεια της καλής κατάστασης που βρίσκεται η ομάδα μετά την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα με αντίπαλο την ΕΝΥ στο «Αμμόχωστος».
Να σημειώσουμε πως σε περίπτωση που η Ανόρθωση κερδίσει την Ένωση θα φτάσει σε δεύτερη νίκη σε πέντε παιχνίδια παραμένοντας αήττητη μετά από το παιχνίδι στις 04/10 με την ΑΕΛ εκτός έδρας.