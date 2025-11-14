Δεν επαναπαύεται ο Κετσπάγια

Παρά τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα και το αήττητο σερί τεσσάρων αγώνων στο πρωτάθλημα, μεταξύ αυτών και οι ισάξιες εμφανίσεις απέναντι σε Άρη και Πάφο, ο Τιμούρ Κετσπάγια δεν δείχνει καμία διάθεση για εφησυχασμό.

Ο Γεωργιανός τεχνικός της Ανόρθωσης συνεχίζει να απαιτεί περισσότερα από την ομάδα του και αξιοποιεί τη διακοπή για να δουλέψει εντατικά με τους παίκτες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στο τακτικό σκέλος όσο και στην ψυχολογική προετοιμασία για τη δύσκολη συνέχεια.