Σερί που δεν την τιμάει

Δημοσιευτηκε:

Ο Άρης έχει γίνει εφιάλτης για την Ανόρθωση

Η αδυναμία της Ανόρθωσης να πάρει τη νίκη μετά από εφτά αγωνιστικές, της έχει βάλει θηλιά στον λαιμό. Και μπορεί το εμπόδιο που έχει μπροστά της να είναι υψηλό, όμως δεν έχει επιλογή. Κάποτε πρέπει να κερδίσει για να μην μπλεχτεί ακόμη πιο πολύ σε περιπέτειες. Κόντρα στον Άρη την Κυριακή (19:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», είναι επιβαλλόμενη η... υπέρβαση.

Γιατί τέτοια θα είναι για τη φετινή «Κυρία», η οποία παράλληλα θα πρέπει να βάλει ένα τέλος σε ένα σερί που δεν την τιμάει καθόλου. Από τις 10 Φεβρουαρίου 2022 όταν είχε επικρατήσει με 3-1 έχει να κερδίσει την «Ελαφρά Ταξιαρχία». Έκτοτε, σε έντεκα παιχνίδια (ένα στο κύπελλο) γνώρισε εννιά ήττες και έφερε μόλις δύο ισοπαλίες με απολογισμό τερμάτων 27 κατά και μόλις εφτά υπέρ. Μάλιστα η ομάδα της Λεμεσού έχει έξι σερί διπλά στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν υπολογίζεται μονάχα ο τραυματίας Μιχάλης Ιωάννου.

