Αποκλεισμός σε Πραστίτη - Χειλιμίντρη!

Αναλυτικά η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή:

*Καταγγελία κατά:

(α) του Κυριάκου Πραστίτη, Προέδρου της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα στο χώρο των αποδυτηρίων κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

(β) του Αντώνη Χειλιμήτρη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τους διαιτητές του αγώνα μετά την λήξη του κατά παράβαση των άρθρων 33.5 της Προκήρυξης Cyprus League by Stoiximan 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 10.3(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoixuman Α’ Φάση ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου /13.12.2025 (14η αγωνιστική).