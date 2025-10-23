Μαχητές για Πουλλαΐδη: «Ο μεγαλύτερος καταστροφέας της Ανόρθωσης»

Bαριά ανακοίνωση κατά του Χρήστου Πουλλαΐδη εξέδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί της Ανόρθωσης.

Οι «Μαχητές» αναφέρονται με σκληρά λόγια στον πρώην μεγαλομέτοχο και πρόεδρο της εταιρείας κατηγορώντας τον ως τον «μεγαλύτερο καταστροφέα» της ομάδας και καλώντας τον να πληρώσει τις ζημιές που προκάλεσε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Εδώ και μέρες το επεξεργαζόμασταν. Εδώ και καιρό θέλουμε να εκφράσουμε τη θέση μας, μια και τελευταία φορά, για τον άνθρωπο που υπήρξε ο μεγαλύτερος καταστροφέας της ομάδας μας. Όσο περνά ο καιρός, τόσο πιο πολύ αποκαλύπτεται η γύμνια αυτού του οικοδομήματος. Ενός οικοδομήματος που άλλοτε ήταν πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση.

Απευθυνόμαστε ευθέως σε εσάς, κ. Πουλλαΐδη. Μας πιάνει αηδία κάθε φορά που αναγκαζόμαστε να σκεφτούμε το όνομά σας. Κάθε φορά που θυμόμαστε πόσο μικρύνατε αυτόν τον τεράστιο Σύλλογο. Για χρόνια νομίζατε πως το πρόβλημά μας μαζί σας ήταν προσωπικό. Τώρα πια είναι ξεκάθαρο για κάθε Ανορθωσιάτη τι εννοούσαμε.

- Οράματα και πλάνα που κατέληξαν σε δράμα.

- Εγκαταστάσεις και υποδομές παρατημένες για πάνω από δέκα χρόνια.

- Κινδυνέψαμε να χάσουμε το ίδιο μας το γήπεδο γιατί δεν πληρώσατε ποτέ το συμφωνημένο ποσό.

- Διαπληκτιστήκατε με κάθε άνθρωπο που βρέθηκε κοντά σας.

- Αντιμετωπίσατε την Ανόρθωση σαν παιχνίδι για τον ελεύθερο χρόνο του γιου σας.

- Καταστρέψατε ό,τι αξιοπρέπεια είχαμε προς τα έξω.

- Διώξατε σκόπιμα ανθρώπους που ήθελαν να επενδύσουν ή να συμμετέχουν.

- Διορίσατε άτομα που εγκλημάτισαν, αφήνοντας την ομάδα υπερχρεωμένη, και σήμερα ο κόσμος πληρώνει τα σπασμένα σας.

Και αυτά είναι μόνο λίγα. Γιατί τα υπόλοιπα, αν τα γράφαμε θα έβγαινε ολόκληρο βιβλίο. Δηλώσατε επανειλημμένα ότι “βάλατε περισσότερα απ’ όλους μαζί”. Η αλήθεια όμως είναι πως τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, αυτός ο κόσμος, οι απλοί Ανόρθωσιάτες, άλλα Σωματεία, οργανισμοί και εταιρείες έχουν εισφέρει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς ανταμοιβή. Άλλοι από αγάπη και άλλοι από σεβασμό προς την Ιστορικότερη Ομάδα της Κύπρου. Όλοι αυτοί πληρώνουν τα δικά σας λάθη και εγκλήματα δέκα ετών, και τους ευχαριστούμε! Αν έχετε έστω και λίγη αξιοπρέπεια ακόμα, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πληρώστε άμεσα τις ζημιές που σας αναλογούν.

Να ξέρετε ένα πράγμα, “κύριε” Πουλλαΐδη, όλα στη ζωή πληρώνονται. Είναι νόμος και θα ισχύσει, αργά ή γρήγορα. Για εμάς έχετε τελειώσει και καλό είναι να απομακρυνθείτε γενικότερα. Η Κύπρος είναι μικρή και η Λάρνακα μικρότερη. Και για να μην ξεχνιόμαστε, το “θεωρείο πολυτελείας” σας, που ούτε καν αυτό δεν πληρώσατε, θα διατεθεί άμεσα σε άλλους Ανόρθωσιάτες που πραγματικά αγαπούν την ομάδα.

Και κάτι τελευταίο. Η Ανόρθωση θα επανέλθει και το υποσχόμαστε στα παιδιά μας, στους γονείς μας και όσους μας βλέπουν από ψηλά. Θα δείτε τη διαφορά όταν έρθει ο επόμενος που θα τη δει σαν πραγματική ευκαιρία να πετύχει, όχι να κρυφτεί πίσω από αυτήν. Και τότε θα δείτε πως ο κόσμος θα τον στηρίξει, θα τον εκτιμήσει και θα τον προστατέψει, γιατί θα κάνει πράξη όλα για όσα εσείς μας κοροϊδέψατε.

𝐌𝐀𝐗𝐇𝐓𝐄𝐂 𝟏𝟗𝟗𝟒 🔵⚪