Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ

Πάτησε Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ!

Ο σπουδαίος Ισπανός τεχνικός, το μεσημέρι της Πέμπτης και στην «σκιά» των πολλών εξελίξεων που εκτυλίσσονται γύρω από την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με τη Φέγενορντ για το Europa League, έφτασε στη χώρα μας προκειμένου να αναλάβει το τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας των «πρασίνων»!

Μάλιστα ο 65χρονος Ίβηρας τεχνικός, με το πολύ «βαρύ» και εντυπωσιακό, βιογραφικό, αναμένεται να πιάσει άμεσα δουλειά, καθώς την Παρασκευή (24/10), θα προπονήσει τη νέα του ομάδα, ενώ την επομένη (25/10) θα παρουσιαστεί στο προπονητικό κέντρο του «τριφυλλιού» στο Κορωπί!

Όπως όλα δείχνουν, ο Μπενίτεθ, θα κάνει το ντεμπούτο του στο κυριακάτικο ματς του Παναθηναϊκού με τον Asteras AKTOR στη Λεωφόρο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

sport-fm.gr