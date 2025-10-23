Ανησυχία στην Μπαρτσελόνα ενόψει clasico, κυκλοφορεί… γαστρεντερίτιδα στ’ αποδυτήρια!

Αν και ακόμα οι πιθανότητες να προλάβουν το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι μοιρασμένες, έχει προκληθεί έντονη ανησυχία στην Μπαρτσελόνα για μια πιθανή… επιδημία στ’ αποδυτήρια της ομάδας.

Οι Ντε Γιόνγκ και Κρίστενσεν έμειναν κλινήρεις λόγω γαστρεντερίτιδας, με την ασθένεια να κυκλοφορεί γενικότερα στη Βαρκελώνη και τους ανθρώπους των «μπλαουγκράνα» να εύχονται να μην έχει πάρει διαστάσεις στις εγκαταστάσεις του κλαμπ…

sport-fm.gr