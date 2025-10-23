Με τριάδα αλλαγών και Ανδρέου η ενδεκάδα της Ομόνοιας στην Πρίστινα

Την πρώτη της νίκη στη League Phase του Conference League θα επιδιώξει να πάρει η Ομόνοια η οποία φιλοξενείται από την Ντρίτα στην Πρίστινα του Κοσόβου για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Με τρεις αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ εν συγκρίσει με τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος με την Κρασάβα. Συγκεκριμένα, οι Παναγιώτου, Κούσουλος και Ανδρέου πήραν τις θέσεις των Αγκουζούλ, Τάνκοβιτς και Μαέ.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Μασούρας, Παναγιώτου, Κουλιμπαλί, Κίτσος, Κούσουλος, Μάριτς, Εβάντρο, Ανδρέου, Σεμέδο, Γιόβετιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Σίμιτς, Αγκουζούλ, Χαμάς, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Κωνσταντινίδης, Χατζηγιοβάνης, Νεοφύτου, Μαέ.