Εξέλιξη στην Ανόρθωση: Συμφωνία με Γκερέρο, κοντά και με Περέα!

Η Ε.Τ της Ανόρθωσης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο θέμα των προσφυγών.

Διαβάστε όσα είπε:

«Οποιαδήποτε προβλήματα περνάει η ομάδα εξωαγωνιστικά το αγωνιστικό κομμάτι δεν μας βάζει σε δεύτερη μοίρα, σαφέστατα μας προβληματίζει αυτό το γεγονός. Πιστεύω ότι η απόδοση της ομάδας θα έρθει και με τα αποτελέσματα, όπως είπε και ο κόουτς καλύτερα να έρθουν οι βαθμοί και η απόδοση να είναι λίγο πιο κάτω. Η πίεση και το άγχος σε όλους στην Ανόρθωση είναι τεράστια».

Για το ματς με τον Άρη: «Πρώτα θέλω να πω ένα μεγάλο δημόσιο ευχαριστώ στον Άρη για την εισφορά του στην πλατφόρμα της ομάδας. Αναφορικά για το παιχνίδι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όμως θα κυνηγήσουμε τη νίκη. Έχουμε όλους τους παίκτες στη διάθεση του Τιμούρ Κετσπάγια εκτός τον Μιχάλη Ιωάννου που επιστρέφει τέλη Ιανουαρίου».

Για το οικονομικό θέμα: «Βρισκόμαστε μέχρι στιγμής στις 629 χιλιάδες ευρώ στην πλατφόρμα και για αυτό θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο της Ανόρθωσης και όχι μόνο για τη βοήθεια».

Για τους Περέα και Γκερέρο: «Έχουμε έρθει σε συμφωνία με τον Γκερέρο και είμαστε πολύ κοντά σε θετική κατάληξη με τον Περέα. Αυτή τη στιγμή η Ανόρθωση έχει 40 διακανονισμούς που τρέχουν, οπόταν θέλουμε τη βοήθεια και τη στήριξη του κόσμου να συνεχιστεί όπως γίνεται τώρα, είναι όλα πολύ ρευστά και ανά πάσα στιγμή αν γίνει κάτι λάθος θα είναι δύσκολα τα πράγματα».