Αυτό συμβαίνει στην Ανόρθωση που με το... φύσημα δέχεται γκολ. Δέχθηκε ακόμη δύο από τον Ακρίτα και έτσι σε μέσο όρο αυτό αντιστοιχεί σε 2,3 ανά παιχνίδι. Για να μπορέσει να ορθοποδήσει λοιπόν, θα πρέπει να βελτιώσει αυτό το κάκιστο στατιστικό. Η επιστροφή Φουρτάδο συνοδεύτηκε με γκολ στην επίθεση αλλά δείχνει να είναι ένας παίκτης ποιότητας που μπορεί να δέσει την άμυνα. Όμως μόνος του δεν μπορεί και απαιτείται προσήλωση από όλους καθώς γίνονται πολλά ατομικά λάθη.

Η ψυχολογία, αφού δεν έρχονται οι νίκες, είναι λογικό να είναι στα πατώματα και να επηρεάζει τους παίκτες. Όμως επιβάλλεται να βρουν τα ψυχικά αποθέματα και να σηκώσουν κεφάλι. Και αυτό θα πρέπει να γίνει σύντομα, αρχής γενομένης από τον αγώνα με τον Άρη την προσεχή Κυριακή στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».