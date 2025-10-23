ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρχηγική κίνηση: Ο Φαν Ντάικ κάλεσε έκτακτο μίτινγκ μετά την ήττα από τη Γιουνάιτεντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αρχηγική κίνηση: Ο Φαν Ντάικ κάλεσε έκτακτο μίτινγκ μετά την ήττα από τη Γιουνάιτεντ

Ο Ολλανδός αμυντικός λειτούργησε ηγετικά, συγκαλώντας συνάντηση των ποδοσφαιριστών την περασμένη Δευτέρα (20/10), μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μάντσεστερ Γιουναίτεντ.

Mπορεί η Λίβερπουλ να επανήλθε με άνεση και στυλ στις επιτυχίες, διασύροντας με 1-5 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, κάνοντας το απόλυτο στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων.

Ωστόσο, για να... γυρίσει το τσιπάκι, φαίνεται πως χρειάστηκε αρχηγική παρέμβαση. Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ φρόντισε για αυτό, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός κάλεσε τους συμπαίκτες του σε «έκτακτο μίτινγκ» την περασμένη Δευτέρα (20/10), μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που ήταν η 4η διαδοχική για τους ''Reds''.

Ο υψηλόσωμος στόπερ σε μια πραγματικά αρχηγική ομιλία, φρόντισε να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του ενόψει της συνέχειας, κάτι που φαίνεται σε πρώτο βαθμό ότι κατάφερε απόλυτα, μετά την... καταιγίδα στη Φρανκφούρτη.

«Την Δευτέρα όλοι ήταν στενοχωρημένοι επειδή χάσαμε από την Γιουνάιτεντ εντός έδρας. Δεν έχουμε χάσει πολλά παιχνίδια στο σπίτι μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στην Λίβερπουλ. Ήταν σκληρό δεδομένων των συνθηκών οπότε την Δευτέρα μαζευτήκαμε, όμως δεν ήταν σύσκεψη μετά από κρίση.

Όλοι ξέρουμε πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Είμαστε ακόμη στον Οκτώβριο. Προφανώς είχαμε κουβέντα και με τον προπονητή αλλά είχαμε και ξεχωριστή σύσκεψη οι ποδοσφαιριστές μεταξύ μας. Ήθελα να πω μερικά πράγματα. Δεν είναι κάτι που κάνω έπειτα από κάθε ματς. Ουδείς θέλει να χάνει τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια αλλά ήταν μία κατάσταση που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε.

Έπρεπε να παραμείνουμε ήρεμοι και να απομονώσουμε όλο τον θόρυβο απ’έξω επειδή αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις. Ο μοναδικός τρόπος για να βγαίναμε από αυτή την κατάσταση ήταν να μείνουμε ενωμένοι».

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Europa League: Πάτησε κορυφή η Μίντιλαντ - Πρόγραμμα και αποτελέσματα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Δεν θα τον έλεγα τρελό, αλλά θα χαμογελούσα»

ΑΕΚ

|

Category image

Tρελό παιχνίδι με θριαμβευτή τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Στο ίδιο έργο θεατής ο Παναθηναϊκός, έχασε με ανατροπή

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Conference: Στα ψηλότερα δώματα η ΑΕΚ, εκτός θέσεων πρόκρισης η Ομόνοια

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έσπασε το σερί των 15 αγώνων αήττητων της Κρίσταλ Πάλας η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Έγραψε ιστορία η ΑΕΚ, πρώτη νίκη κυπριακής ομάδας απέναντι σε Άγγλους

ΑΕΚ

|

Category image

Όνειρο ζει, μην την ξυπνάτε - Ιστορικό διπλό της ΑΕΚ στο Λονδίνο!

ΑΕΚ

|

Category image

«Πάγωσε» το «Selhurst Park» η ΑΕΚ, προβάδισμα μες στο Λονδίνο!

ΑΕΚ

|

Category image

Έτοιμη η Εθνική Γυναικών για τις αναμετρήσεις με Αλβανία

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Ασύλληπτος ΠΑΟΚ, πάγωσε το «Πιερ Μορουά» με τρία γκολ στο ημίχρονο!

Ελλάδα

|

Category image

Εξάρα της ΑΕΛ στον Απόλλωνα στο πρώτο λεμεσιανό ντέρμπι στο Φούτσαλ

Φούτσαλ

|

Category image

Πλήγμα στην ΑΕΚ, αναγκαστική αλλαγή από νωρίς ο Τσακόν

ΑΕΚ

|

Category image

O παίκτης της Ντρίτα που ξεχώρισε ο Μπεργκ και τα δεδομένα με Κουλιμπαλί

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το «Χ» της Ομόνοιας στην Πρίστινα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη