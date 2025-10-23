Αρχηγική κίνηση: Ο Φαν Ντάικ κάλεσε έκτακτο μίτινγκ μετά την ήττα από τη Γιουνάιτεντ

Mπορεί η Λίβερπουλ να επανήλθε με άνεση και στυλ στις επιτυχίες, διασύροντας με 1-5 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, κάνοντας το απόλυτο στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων.

Ωστόσο, για να... γυρίσει το τσιπάκι, φαίνεται πως χρειάστηκε αρχηγική παρέμβαση. Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ φρόντισε για αυτό, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός κάλεσε τους συμπαίκτες του σε «έκτακτο μίτινγκ» την περασμένη Δευτέρα (20/10), μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που ήταν η 4η διαδοχική για τους ''Reds''.

Ο υψηλόσωμος στόπερ σε μια πραγματικά αρχηγική ομιλία, φρόντισε να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του ενόψει της συνέχειας, κάτι που φαίνεται σε πρώτο βαθμό ότι κατάφερε απόλυτα, μετά την... καταιγίδα στη Φρανκφούρτη.

«Την Δευτέρα όλοι ήταν στενοχωρημένοι επειδή χάσαμε από την Γιουνάιτεντ εντός έδρας. Δεν έχουμε χάσει πολλά παιχνίδια στο σπίτι μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στην Λίβερπουλ. Ήταν σκληρό δεδομένων των συνθηκών οπότε την Δευτέρα μαζευτήκαμε, όμως δεν ήταν σύσκεψη μετά από κρίση.

Όλοι ξέρουμε πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Είμαστε ακόμη στον Οκτώβριο. Προφανώς είχαμε κουβέντα και με τον προπονητή αλλά είχαμε και ξεχωριστή σύσκεψη οι ποδοσφαιριστές μεταξύ μας. Ήθελα να πω μερικά πράγματα. Δεν είναι κάτι που κάνω έπειτα από κάθε ματς. Ουδείς θέλει να χάνει τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια αλλά ήταν μία κατάσταση που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε.

Έπρεπε να παραμείνουμε ήρεμοι και να απομονώσουμε όλο τον θόρυβο απ’έξω επειδή αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις. Ο μοναδικός τρόπος για να βγαίναμε από αυτή την κατάσταση ήταν να μείνουμε ενωμένοι».

