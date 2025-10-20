Ήταν ένα ακόμη χαστούκι

Και έφθασε πολύ κοντά στο να χαμογελάσει για πρώτη φορά αλλά πλήρωσε ξανά στιγμές αδράνειας και το τελικό σφύριγμα του Θεουλή βρήκε άπαντες να γονατίζουν από απογοήτευση. Kαι ενώ, λίγα λεπτά προηγουμένως, το γκολ του Αμποάκι (83΄) είχε αναγκάσει και τον Τιμούρ Κετσπάγια να κάνει σπριντ για να συγχαρεί τον σκόρερ. Πράγμα που δεν μας συνηθίζει, δείγμα της πίεσης για να βγει η ομάδα από το πηγάδι. Στο 88΄ όμως ήρθε η ψυχρολουσία. Ο Γεωργιανός τεχνικός διόρθωσε κάποια πράγματα στη διακοπή και φάνηκε στη μεσοεπιθετική λειτουργία. Στη μεσοαμυντική όμως τα λάθη δεν έλειψαν πάλι και τα πλήρωσε. Με τα δύο γκολ από τον Ακρίτα, η Ανόρθωση έχει 16 γκολ παθητικό. Και με έτσι στατιστικό, δεν έχει τύχη.

Ακολουθεί νέο εντός έδρας ματς και είναι με τον Άρη (26/10). Είναι ένα υψηλό εμπόδιο αλλά ο στόχος της νίκης είναι αδιαπραγμάτευτος. Κάποτε θα πρέπει να κάνει και τη μεγάλη υπέρβαση και να δώσει χαρά στον πικραμένο κόσμο της.