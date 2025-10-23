Τέσσερις Κύπριοι γυμναστές στο πρόγραμμα Olympic Scholarships for Athletes «Los Angeles 2028»

H Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) ενέκρινε ύστερα από πρόταση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (KOE) την συμπερίληψη των αθλητών της Γυμναστικής Μάριου Γεωργίου, Ηλία Γεωργίου, Σωκράτη Πηλακούρη και Βέρας Τουκολούκοβα στο πρόγραμμα «Olympic Scholarships for Athletes Los Angeles 2028».

Ο Μάριος Γεωργίου είναι ο κορυφαίος Κύπριος αθλητής Ενόργανης Γυμναστικής, με συμμετοχές σε τρεις Ολυμμπιακούς Αγώνες (Ρίο, Τόκιο, Παρίσι) και 6η θέση στο Μονόζυγο στο “Paris 2024”. Την ίδια χρονιά κατέκτησε το χρυσό στο σύνθετο ατομικό στο Πανευρωπαϊκό του Ρίμινι, ενώ η πλούσια καριέρα του περιλαμβάνει πολλαπλές διεθνείς διακρίσεις σε Κοινοπολιτειακούς, Μεσογειακούς και Παγκόσμια Κύπελλα, με αποκορύφωμα δύο τίτλους Πρωταθλητή Ευρώπης (Mονόζυγο 2022, Σύνθετο Ατομικό 2024).

Ο Ηλίας Γεωργίου έχει κατακτήσει μετάλλια σε Παγκόσμια Κύπελλα και σημαντικές διακρίσεις σε Κοινοπολιτειακούς και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Ξεχωρίζει το χρυσό στο Μονόζυγο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο Μπέρμιγχαμ (2022) και η σταθερή του παρουσία σε τελικούς Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους Κύπριους γυμναστές.

Ο Σωκράτης Πηλακούρης, μέλος της ελίτ των Κρίκων, κατέχει την 7η θέση στην παγκόσμια κατάταξη του 2025. Σημαντικές διακρίσεις του αποτελούν το αργυρό μετάλλιο στους Κρίκους στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες του 2022, δύο μετάλλια σε Παγκόσμια Κύπελλα (Σόμπατελι 2023, 2024), καθώς και οι παρουσίες του σε τελικούς Πανευρωπαϊκών και Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων.

Η Βέρα Τουκολούκοβα, μόλις 16 ετών, εκπροσώπησε την Κύπρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 στη Ρυθμική Γυμναστική, όπου κατέκτησε την 16η θέση. Το 2025 διακρίθηκε με χρυσό μετάλλιο στη Μπάλα και αργυρό στο Στεφάνι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού, καθώς και χάλκινα μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις, ενώ στο Πανευρωπαϊκό της Εσθονίας κατέκτησε την 6η θέση στο Σύνθετο Ατομικό και την 5η στις Κορίνες.

Τo πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Olympic Scholarships for Athletes» αναφέρεται σε προγράμματα υποστήριξης αθλητών και αθλητριών που χρηματοδοτούνται από το Olympic Solidarity (Ολυμπιακή Αλληλεγγύη) της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για την εξασφάλιση συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα δοθούν υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης ύψους 320 χιλιάδων δολαρίων σε 24 Κύπριους αθλητές και αθλήτριες και είναι επιπλέον:

- Των υποτροφιών που δίδονται σε αθλητές μέσα από τη συνεργασία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.

- Των χορηγιών που αθλητές λαμβάνουν μέσα από τη συνεργασία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με τους περήφανους συνεργάτες.

- Των υπολοίπων προγραμμάτων του Olympic Solidarity.Η ΚΟΕ εκφράζει την υπερηφάνεια της για την ένταξη τεσσάρων σπουδαίων αθλητών στο πρόγραμμα υποτροφιών της ΔΟΕ, που θα τους στηρίξει στη διαδρομή προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

· Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί για την ωφέλιμη και εποικοδομητική συνεργασία τις LOGICOM και EUROBANK (Platinum Partner) την PETROLINA (Gold Partner) και την DELOITTE (Professional Services Partner).

Καλή επιτυχία Βέρα, Μάριε, Ηλία και Σωκράτη ! Καλή επιτυχία στην Κυπριακή Ομοσπονδία Γυμναστικής !

