«Ενδιαφέρον από ελληνικές ομάδες για Κούτσακο»

Για ενδιαφέρον ελληνικών ομάδων για τον Νικόλα Κούτσακο κάνει λόγο με ανάρτησή του στα ΜΚΔ ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι.

Πρόκειται για ρεπόρτερ ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ειδικός στο μεταγραφικό παζάρι και διαθέτει 157.000 ακόλουθους στο «Χ», σημειώνοντας στην ανάρτησή του ότι παρακολουθήθηκε από σκάουερ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

«Ελληνικές ομάδες δείχνουν στέρεο ενδιαφέρον για τον Νικόλα Κουτσάκο» αναφέρει ο Γκαλέτι και προσθέτει:

«Ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ αναδείχθηκε MVP στον τελευταίο αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού Λευκωσίας, παρότι αγωνίστηκε μόνο στο δεύτερο ημίχρονο - με σκάουτερ από αρκετές ενδιαφερόμενες ομάδες να τον παρακολουθούν στενά από την εξέδρα».

Διαβαστε ακομη