Ανόρθωση ενόψει Ακρίτα: «Ήρθε η ώρα να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε»
Ανάρτηση από την Ανόρθωση ενόψει του αγώνα με τον Ακρίτα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για την 7η αγωνιστική
Η «Κυρία» ενημερώνει παράλληλα για την διεξαγωγή fan day πριν τον αγώνα του Σαββάτου.
Αναλυτικά:
Αυτό το παιχνίδι δεν είναι απλά ένα ακόμα ματς. Είναι η στιγμή που η ομάδα μας ξανασηκώνει κεφάλι! Παρά τις δυσκολίες και τις ήττες που μας πλήγωσαν, ήρθε η ώρα να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε.
FAN DAY
Φουσκωτά και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους
Face painting για τους μικρούς μας φίλους
Φαγητό & ποτό για όλους
Αντώνης Παπαδόπουλος
18/10/2516:00 - 19:00
Όλοι δίπλα στην ομάδα. Τώρα ξεκινάμε!