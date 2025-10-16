ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανόρθωση ενόψει Ακρίτα: «Ήρθε η ώρα να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανόρθωση ενόψει Ακρίτα: «Ήρθε η ώρα να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε»

Ανάρτηση από την Ανόρθωση ενόψει του αγώνα με τον Ακρίτα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για την 7η αγωνιστική

Η «Κυρία» ενημερώνει παράλληλα για την διεξαγωγή fan day πριν τον αγώνα του Σαββάτου. 

Αναλυτικά: 

Αυτό το παιχνίδι δεν είναι απλά ένα ακόμα ματς. Είναι η στιγμή που η ομάδα μας ξανασηκώνει κεφάλι! Παρά τις δυσκολίες και τις ήττες που μας πλήγωσαν, ήρθε η ώρα να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε.

FAN DAY

Φουσκωτά και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους

Face painting για τους μικρούς μας φίλους

Φαγητό & ποτό για όλους

Αντώνης Παπαδόπουλος

18/10/2516:00 - 19:00

Όλοι δίπλα στην ομάδα. Τώρα ξεκινάμε!

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιόκερες: Αγνοεί το γκολ εδώ και οκτώ αγώνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επαφές με Καντονά για ρόλο στη νέα εποχή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ετοιμάζεται ο Ντράζιτς...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο φετινός, αναγεννημένος Λαουτάρο έτοιμος για τη θρυλική 3άδα της Αργεντινής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόβατς ενόψει Μπάγερν: «Είμαστε έτοιμοι, θα παίξουμε χωρίς φόβο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση ενόψει Ακρίτα: «Ήρθε η ώρα να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα ενισχύεται ενόψει Ολυμπιακού - Ποιοι επιστρέφουν μετά τους τραυματισμούς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς ανά λεπτό αγώνα στο Six Kings Slam

Τένις

|

Category image

7η αγωνιστική: Σε αυτά τα ματς θα έχουμε ξένους στο VAR

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κλοπ: «Μετάνιωσα που δεν έφερα αυτόν τον παίκτη στο Άνφιλντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι αριθμοί του Νεοφύτου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι ορισμοί της 7ης αγωνιστικής!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέα εποχή στο ποδόσφαιρο: Ο προπονητής του Μαρόκου σήκωσε τη… μωβ κάρτα και έκανε «challenge»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Μιλήσαμε με τον Λεσόρ αλλά εκείνος αποφάσισε να μείνει στον Παναθηναϊκό»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η «Ψαθαρκά» επιστρέφει στο ΟΜΟΝΟΙΑ TV

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη