Ανόρθωση ενόψει Ακρίτα: «Ήρθε η ώρα να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε»

Η «Κυρία» ενημερώνει παράλληλα για την διεξαγωγή fan day πριν τον αγώνα του Σαββάτου.

Αναλυτικά:

Αυτό το παιχνίδι δεν είναι απλά ένα ακόμα ματς. Είναι η στιγμή που η ομάδα μας ξανασηκώνει κεφάλι! Παρά τις δυσκολίες και τις ήττες που μας πλήγωσαν, ήρθε η ώρα να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε.

FAN DAY

Φουσκωτά και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους

Face painting για τους μικρούς μας φίλους

Φαγητό & ποτό για όλους

Αντώνης Παπαδόπουλος

18/10/2516:00 - 19:00

Όλοι δίπλα στην ομάδα. Τώρα ξεκινάμε!