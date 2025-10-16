Eπιτέλους και κάποια ευχάριστα νέα!

Σύμφωνα με χθεσινές ραδιοφωνικές δηλώσεις από την εκπρόσωπο Τύπου της ομάδας, Στέλλα Μάρκου, η διοίκηση της ομάδας της Αμμοχώστου είναι κοντά στο να βρεθεί λύση με τα ζητήματα που αφορούν τις οφειλές σε δυο πρώην ποδοσφαιριστές της, τους Γκερέρο και Περέα. «Είμαστε στις 540 χιλιάδες ευρώ από την οικονομική εκστρατεία και το μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στους Ανορθωσιάτες και άλλους φιλάθλους που έχουν συνεισφέρει. Με αυτά τα λεφτά θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύση και είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με τους Γκερέρο και Περέα. Αν αυτό γίνει πράξη, τότε, μπορεί να αλλάξει όλη η κατάσταση στην Ανόρθωση», δήλωσε χαρακτηριστικά επί τούτου.

Από εκεί και πέρα, στην «Κυρία» εκκρεμεί υπόθεση με τον Φερέιρα, με την Ανόρθωση να προσφεύγει στο CAS και η εκδίκασή της έχει οριστεί για τις 30 Οκτωβρίου. «Έχει οριστεί η ημερομηνία. Είναι η διαδικασία που ουσιαστικά είχαμε το καλοκαίρι και συνεχίζεται. Δεν αναμένεται στις 30 Οκτωβρίου να υπάρξει κάποια απόφαση. Οπότε θα αφήσουμε τους νομικούς συμβούλους να κάνουν τη δουλειά τους και θα τοποθετηθούμε όταν υπάρξει απόφαση», δήλωσε.

Ανυπομονησία για το πρώτο τρίποντο

Από εκεί και πέρα, στην Ανόρθωση απασχολεί και το αγωνιστικό και πώς θα έρθει το πρώτο τρίποντο στη χρονιά. Επιδίωξη είναι αυτό να κατακτηθεί στον αγώνα του Σαββάτου (18/10, 19:00) με τον Ακρίτα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Η διακοπή έδωσε την ευκαιρία στον Τιμούρ Κετσπάγια να δουλέψει σε βελτιώσεις στον τρόπο παιχνιδιού και στην ψυχολογία των παικτών. «Η ομάδα, επειδή πιστεύει σε μια νέα αρχή, ζητήσαμε να μειωθεί η τιμή του εισιτηρίου. Θέλουμε γεμάτο γήπεδο, ο κόσμος είναι η δύναμή μας και θα κάνουμε ό,τι περνά και από το δικό μας χέρι για να τον έχουμε συνεχώς μαζί μας. Πιστεύουμε ότι θα πάρουμε τους τρεις βαθμούς, θέλουμε να τους πάρουμε και σιγά-σιγά η ομάδα να γίνεται καλύτερη», ανέφερε στις δηλώσεις της η Στέλλα Μάρκου. Στα αγωνιστικά, οι Ντιόν, Ευαγόρας και Κατελάρης ανέβασαν ρυθμούς και υπολογίζονται, ενώ αμφίβολος είναι ο Τάντι. Σίγουρα εκτός επιλογών είναι ο Ιωάννου.