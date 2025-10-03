Με μία αλλαγή η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ στο «Α. Παπαδόπουλος»

Με στόχο την τέταρτη σερί νίκη και την παραμονή για άλλη μια αγωνιστική στην πρώτη θέση, ο ΑΠΟΕΛ κοντράρεται στις 19:00 με την Ομόνοια Αραδίππου στο «Α. Παπαδόπουλος».

Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Πάμπλο Γκαρσία επέλεξε ενδεκάδα με μία αλλαγή εν συγκρίσει με το ντέρμπι με τον Απόλλωνα, καθώς ο Μαϊόλι πήρε τη θέση του Μαρκίνιος.

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Σταφυλίδης, Μάγιερ, Μαϊόλι, Νάνου, Τομάς, Ντάλσιο, Κόρμπου, Μπρόρσον, Λαΐφης, Σωτηρίου.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Χριστοδούλου, Μπέλετς, Αντωνίου, Μιρ, Σατσιάς, Ντράζιτς, Μαρκίνιος, Ρόσα, Άπια, Μέουρερ, Γιαννακού και Κούτσακος.