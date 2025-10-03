Στις 11 και 12 Οκτωβρίου το 4ο ετήσιο «Κύπελλο Κύπρου Τραπ 2025»

Για τέταρτη χρονιά φέτος, ο Σύνδεσμος Σκοπευτών Ολυμπιακού Τραπ και Παρατράπ θα διοργανώσει τον ετήσιο σκοπευτικό αγώνα για το «Κύπελλο Τραπ 2025», με τον οποίο κορυφώνεται η φετινή σκοπευτική περίοδος, στα ολυμπιακά αγωνίσματα κυνηγετικού όπλου. Ο αγώνας θα γίνει στο Ολυμπιακό σκοπευτήριο “Λάκης Ψημολοφίτης” το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου και η φετινή “Γιορτή του Τραπ” όπως αποκαλούν τον συγκεκριμένο αγώνα οι σκοπευτές, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου, θα διεξαχθεί προς τιμήν της κ. Ελευθερίας Στεργίδου, πρώτης λειτουργού της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, η οποία αφυπηρέτησε πρόσφατα.

Στους νικητές του αγώνα θα απονεμηθούν έπαθλα της εταιρείας G&L CALIBERS LTD, στις ακόλουθες κατηγορίες:

- Γενική Κατάταξη

- Α’ Κατηγορία Ανδρών

- Β’ Κατηγορία Ανδρών

- Τραπ Γυναικών

- Τραπ Εφήβων και

- Παρατράπ

Ο Σύνδεσμος θα απονείμει επίσης τιμητική πλακέτα στην τιμώμενη Ελευθερία Στεργίδου, ως ένδειξη ελάχιστης εκτίμησης για την τεράστια προσφορά της στο άθλημα και τους αθλητές της σκοποβολής για 37 χρόνια.

Η Ελευθερία, υπήρξε η πρώτη έμμισθη υπάλληλος της ΣΚΟΚ, από τον Αύγουστο του 1988 μέχρι τον Αύγουστο του 2025! Υπηρέτησε το άθλημα, το Δ.Σ της Ομοσπονδίας και τους αθλητές με συνέπεια και αγάπη, ενώ ευτύχησε να ζήσει τις μεγάλες επιτυχίες των σκοπευτών και σκοπευτριών, καθώς και τα μεγάλα άλματα της σκοποβολής από τα επαρχιακά σκοπευτήρια του ενός γηπέδου τραπ κι ενός γηπέδου σκητ, στα διεθνή και ολυμπιακά σκοπευτήρια των έξι και 8 γηπέδων, τα οποία φιλοξένησαν όλες τις κορυφαίες διοργανώσεις των Διεθνών Ομοσπονδιών UIT (ISSF) και FITASC και της Ευρωπαϊκής ESC, καθώς και δυο Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης.

Η Ελευθερία υπηρέτησε με ζήλο τέσσερεις προέδρους της Ομοσπονδίας, 6 γενικούς γραμματείς και 13 διοικητικά συμβούλια. Συγκεκριμένα, προσελήφθη το 1988 επί προεδρίας του αείμνηστου Λάκη Ψημολοφίτη, συνέχισε με πρόεδρο τον Δημήτρη Λόρδο (2005 – 2021), τον Τζιοβάνη Σαββίδης (2021 -2023) και μέχρι την αφυπηρέτηση της με τον Λένο Κυριάκου. Τιμητική πλακέτα στην Ελευθερία Στεργίδου, θα απονείμει και η Σκοπευτική Οργάνωση Λευκωσίας, στο σκοπευτήριο της οποίας θα φιλοξενηθεί η φετινή “Γιορτή του Τραπ”.