Mεγάλη ανατροπή για την Ανόρθωση και πρόκριση στους ομίλους του FIBA Europe Cup

Mεγάλη πρόκριση για τους ομίλους του FIBA Europe Cup πήρε η Ανόρθωση ανατρέποντας την ήττα με 16 πόντους από το πρώτο παιχνίδι.

Η «Κυρία» έχοντας ηττηθεί με 89-73 στον πρώτο αγώνα των προκριματικών με την Άμπσερον Λάιονς , κατάφερε στη ρεβάνς στο «Σπύρος Κυπριανού» να κάνει την ανατροπή και με νίκη 77-60 πήρε την πολυπόθητη πρόκριση.

Έτσι, πλέον θα αγωνιστεί στον όγδοο όμιλο της διοργάνωσης, παίζοντας απέναντι σε Σαραγόσα (Ισπανία), Μπάκεν Μπέαρς (Δανία) και Σομπατέλι (Ουγγαρία).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-17, 39-30, 63-48, 77-60

Ανόρθωση (Ντάνιελ Νέλσον): Hawkins 23(4), Ελευθερίου 3(1), Γιόχανσον 7(2), Τομπάζος, Kuany 17(1), Μαραγκός 11(2), Γκαρσία 3(1), Μουόσα 4, Χειμώνας 3(1), Κρίστενσεν 6

Absheron Lions (Erhan Toker): Frazier 12, McAlpine 11, Jackson 9, Shaw, Orelik 8(2), Chidom 12(2), Eikens 2, Donat 6