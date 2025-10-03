ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνεχής αναβάθμιση στο Ολυμπιακό Μέγαρο - Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την προώθηση του έργου εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Ολυμπιακό Μέγαρο, όπου στεγάζονται τα Γραφεία της Επιτροπής καθώς και όλων των Αθλητικών Ομοσπονδιών της χώρας.

Το έργο αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη ενέργεια, ενισχύοντας έμπρακτα τη δέσμευση της ΚΟΕ για περιβαλλοντική υπευθυνότητα καθώς και την προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης του Ολυμπιακού Μεγάρου.

Με την παραγωγή καθαρών μορφών ενέργειας, το Ολυμπιακό Μέγαρο θα μειώσει σημαντικά το αποτύπωμά του σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας αναμένεται να επιφέρει ουσιαστική ζεξοικονόμηση οικονομικών πόρων, ενισχύοντας την εύρυθμη λειτουργία της ΚΟΕ και των Ομοσπονδιών.

Για την πραγματοποίηση του έργου έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Η ΚΟΕ εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίηση της για την προώθηση υλοποίησης αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία συνδυάζει τον σεβασμό στο περιβάλλον με τη στήριξη του αθλητικού οικοδομήματος της Κύπρου.

Η ΚΟΕ απευθύνει θερμές ευχαριστίες, στον Πλατινένιο Χορηγό Logicom, για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

Διαβαστε ακομη