Σε αυτούς «επενδύει» o Kετσπάγια για την... ανάσταση

Δύσκολη η κατάσταση στην Ανόρθωση, όμως καλούνται άπαντες να σηκώσουν κεφάλι και να πεισμώσουν...

Είναι γεγονός πως κανένας παίκτης της Ανόρθωσης δεν ξεχώρισε έως τώρα. Είτε από αυτούς που βρίσκονταν στο ρόστερ είτε από το νέο... αίμα. Με την έλευση του Τιμούρ Κετσπάγια μπήκαν ακόμη κάποια κομμάτια στο παζλ, στα οποία ο Γεωργιανός τεχνικός «επενδύει» για να έρθει η... ανάσταση στο κυανόλευκο οικοδόμημα.

Ο ένας είναι ο γνώριμός μας, Ρομάν Μπέζους. Μπορεί να βρίσκεται στα 36 του, όμως είναι παίκτης με περίσσια ποιότητα. Και εφόσον ετοιμαστεί, θα αποτελεί σημαντικό γρανάζι. Ο άλλος είναι ο 31χρονος μεσοεπιθετικός Μίγιο Τσάκτας που με την Ομόνοια έπαιξε ένα ημίχρονο αλλά σε όλο αυτό το «βατερλώ», δεν μπόρεσε να δείξει κάτι. Κουβαλά πάντως καλό βιογραφικό με θητείες σε Χάιντουκ Σπλιτ, Ρούμπιν Καζάν, Όσιγιεκ, Σιβασπόρ και Κοτσαελισπόρ. Και τέλος, ο Στέφανο Σένσι. Ο 30χρονος Ιταλός μέσος, ήταν στην κερκίδα στο ματς με την Ομόνοια. Και βάσει βιογραφικού, αφού ήταν στο ρόστερ της Ίντερ σε δύο διαφορετικές περιόδους (43 ματς, τρία γκολ), ανεβάζει επίπεδο την «Κυρία». Αυτό φυσικά θα φανεί στο γήπεδο. Είχε πέρασμα επίσης από Σασουόλο, Σαμπντόρια και Μόντσα. 

Πάντως είναι απαραίτητο όλοι να βγουν μπροστά για να βγάλουν την Ανόρθωση από το δύσκολο σημείο που την έχουν φέρει οι ήττες.

Διαβαστε ακομη