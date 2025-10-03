Βρήκε τον αντι-Κάναντι η Ένωση - Σάββατο στην Κύπρο για υπογραφές

Τον νέο της προπονητή βρήκε η Ένωση.

Τον Νταμίρ Κάναντι, που εδώ και ένα τριήμερο αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των βυσσινί, αναμένεται να αντικαταστήσει ο Κάρλος Φανγκέιρο με τον οποίον η ομάδα του Παραλιμνίου έχει συμφωνήσει.

Πρόκειται για 48χρονο Πορτογάλο προπονητή ο οποίος το 2024 ήταν στον πάγκο της Λεϊσόες ενώ από τον Γενάρη μέχρι τον Απρίλιο του 2025 κοούτσαρε την Πάσος Φερέιρα. Προηγουμένως δούλεψε στο Λουξεμβούργο με τις Τίτους Πετάνζ, Ντουντζελάνζ και Εσπεράνζ ενώ με την Ντουντελάνζ κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2021/22.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας ο Πορτογάλος θα αφιχθεί στην Κύπρο αύριο Σάββατο (4/10) προκειμένου να δώσει τα χέρια με τους βυσσινί και να υπογράψει το συμβόλαιό του.