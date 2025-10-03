Μάρκου: «Ελπίζουμε σε διακανονισμό με CAS, 1-2 περιστατικά με ίωση στα αποδυτήρια»

Διαβάστε όσα είπε η Ε/Τ της Ανόρθωσης ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΛ στο «Αλφαμέγα»:

Για το αυριανό ματς με την ΑΕΛ: «Είναι και οι δύο ομάδες περίπου στην ίδια κατάσταση, χρειάζονται τους βαθμούς. Για εμάς το τρίποντο θα είναι μια τεράστια ανάσα, κυρίως λόγω ψυχολογικής πλευράς. Να είσαι στην 6η αγωνιστική και να ψάχνεις την πρώτη σου νίκη είναι στενάχωρο για μια ομάδα όπως η Ανόρθωση».

Για την ομάδα και την ψυχολογία: «Αν έρθει η νίκη θα είναι μια τεράστια ανάσα, αφού έρχεται και διακοπή για να ανασυνταχθούμε και να επανέλθουμε καλύτεροι. Θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε είμαστε στις αρχές, είναι μαραθώνιος και όχι αγώνας δρόμου η χρονιά. Έγιναν αλλαγές και πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση».

Για τον Σένσι: «Θα είναι στη φαρέτρα του Τιμούρ Κετσπάγια, αν επιλέξει να τον χρησιμοποιήσει θα χρησιμοποιηθεί».

Για τα αγωνιστικά: «Ο Ευαγόρας θα επιστρέψει μετά τη διακοπή, ο Ιωάννου είναι στο εξωτερικό και εκτός είναι επίσης οι Ντιόν και Κατελάρης τον οποίο ταλαιπωρεί και μια ίωση. Ο Ιωάννου όπως δείχνουν τα ταράγματα θα προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση. Ο Ντιόν θα είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Επιστρέφει ο Μπέζους, είναι εκτός ο τιμωρημένος Φουρτάδο».

Για το οικονομικό: «Να πούμε ξανά ένα τεράστιο ευχαριστώ, πρώτα στον κόσμο της Ανόρθωσης. Η πλατφόρμα ήταν απαίτηση του κόσμου. Ευχαριστούμε και οργανωμένα σύνολα άλλων ομάδων που κάνουν τις δικές τους εισφορές και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προχωράμε με τις τρεις δυνατότητές που έχουν οι φίλοι και κόσμος της Ανόρθωσης για να ενισχύσουμε την ομάδα. Season tickets έχουμε φτάσει τα 5021, σε μια χρονιά που μοιάζει χαμένη. Θέλουμε δίπλα μας τον κόσμο»

Για τις προσπάθειες με το CAS: «Η διοίκηση είναι πάνω στο συγκεκριμένο θέμα ελπίζουμε να πετύχουμε κάτι. Ότι έχει διαδικαστεί δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, ελπίζουμε σε κάποιον διακανονισμό».

Για ποδοσφαιριστές και κάποια μέλη του τιμ που ταλαιπωρούνται από ίωση: «Ήταν 1-2 περιστατικά τα οποία έχουν απομονωθεί και ελπίζουμε το συντομότερο να είναι κοντά μας».

Για το ομόλογο: «Περιμένουμε κάποια θέματα νομικής φύσεως κυρίως, συνεχίζεται η προσπάθεια».

Αν έχουν δημιουργηθεί παραπάνω χρέη: «Η Ανόρθωση έχει αυξήσει το μπάτζετ της κυρίως λόγω του solidarity με την πορεία των ομάδων μας στην Ευρώπη. Η Ανόρθωση για να μπορέσει να προχωρήσει στις κινήσεις που έκανε υπήρξαν και δανεισμοί. Είναι όλα ελεγχόμενα. Είχαμε πει από την αρχή να μην ξεπεράσουμε ένα συγκεκριμένο ποσό»