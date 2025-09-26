Εισφορά Κβιλιτάια για την Ανόρθωση!

Ο Γκιόργκι Κβιλιτάια πρόσφερε το ποσό των 1000 ευρώ στην προσπάθεια που γίνεται από την ομάδα της Αμμοχώστου για να μαζευτεί το ποσό του €1.911.000.

Αξιέπαινη κίνηση από τον «Κβίλι» ο οποίος δείχνει εμπράκτως τη στήριξή του στην ομάδα με τον οποίο τον γνωρίσαμε στην Κύπρο. Πριν την «Ελαφρά Ταξιαρχία» ως γνωστό είχε παίξει και στον ΑΠΟΕΛ.