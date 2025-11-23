Ντέρμπι και δοκιμασία χαρακτήρα για την Ομόνοια

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα νωρίς στη σεζόν, μια επικείμενη νίκη σήμερα απέναντι στον Απόλλωνα (19:00) θα στείλει ισχυρό μήνυμα πως η φετινή Ομόνοια έχει τη δύναμη και τις φιλοδοξίες να καταφέρει να βρεθεί στο υψηλότερο επίπεδο στο τέλος της χρονιάς.

Αν και η παράδοση τα τελευταία χρόνια στη Λεμεσό απέναντι στους κυανόλευκους δεν είναι η καλύτερη, το τριφύλλι φέτος απέδειξε πως δεν χαμπαριάζει από έδρες και προϊστορίες.

Ο Νορβηγός προπονητής, μιλώντας στο κανάλι της ομάδας, τόνισε τη δυσκολία του αγώνα, υπογραμμίζοντας ότι οι παίκτες πρέπει να δώσουν το 100% σε κάθε μονομαχία. Παράλληλα σημείωσε ότι ο Απόλλωνας είναι καλή ομάδα, με καλά στοιχεία φυσικής κατάστασης και δυναμική στο παιχνίδι.

Αγωνιστικά, στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν ο Μαέ, ο οποίος προπονήθηκε χθες, και ο Κουλιμπαλί, που επιστρέφει στο βασικό σχήμα. Εκτός έμειναν οι Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι με απόφαση του προπονητή, ενώ ο Άϊτινγκ προπονείται κανονικά, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος για συμμετοχή.