Ντέρμπι και δοκιμασία χαρακτήρα για την Ομόνοια

Ντέρμπι και δοκιμασία χαρακτήρα για την Ομόνοια

Η ομάδα του Χένιν Μπεργκ έχει θέσει τον πήχη ψηλά, με τον κόσμο να ονειρεύεται το πρωτάθλημα.

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα νωρίς στη σεζόν, μια επικείμενη νίκη σήμερα απέναντι στον Απόλλωνα (19:00) θα στείλει ισχυρό μήνυμα πως η φετινή Ομόνοια έχει τη δύναμη και τις φιλοδοξίες να καταφέρει να βρεθεί στο υψηλότερο επίπεδο στο τέλος της χρονιάς.

Αν και η παράδοση τα τελευταία χρόνια στη Λεμεσό απέναντι στους κυανόλευκους δεν είναι η καλύτερη, το τριφύλλι φέτος απέδειξε πως δεν χαμπαριάζει από έδρες και προϊστορίες.

Ο Νορβηγός προπονητής, μιλώντας στο κανάλι της ομάδας, τόνισε τη δυσκολία του αγώνα, υπογραμμίζοντας ότι οι παίκτες πρέπει να δώσουν το 100% σε κάθε μονομαχία. Παράλληλα σημείωσε ότι ο Απόλλωνας είναι καλή ομάδα, με καλά στοιχεία φυσικής κατάστασης και δυναμική στο παιχνίδι.

Αγωνιστικά, στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν ο Μαέ, ο οποίος προπονήθηκε χθες, και ο Κουλιμπαλί, που επιστρέφει στο βασικό σχήμα. Εκτός έμειναν οι Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι με απόφαση του προπονητή, ενώ ο Άϊτινγκ προπονείται κανονικά, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος για συμμετοχή.

ΟΜΟΝΟΙΑ

Διαβαστε ακομη