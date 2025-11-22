ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καιρός να βγουν μπροστά

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Καιρός να βγουν μπροστά

Το πρόβλημα στο σκοράρισμα δεν είναι κρυφό για την Ανόρθωση.

Με μόλις οκτώ γκολ σε δέκα αγώνες, αποτελεί έναν από τους λόγους που βρίσκεται στα κάτω διαζώματα. Και στην προσπάθεια που ξεκίνησε για την… ανάβαση, επιβάλλεται να μπουν περισσότερο στην εξίσωση οι φορ της ομάδας. Ο Βούκιτς είναι ο μοναδικός που βρήκε δίχτυα από τους παίκτες που παίζουν στη γραμμή κρούσης (646 λεπτά συμμετοχής). Ο Μάριος Ηλία (322 λεπτά) δεν μπόρεσε ακόμη να σκοράρει αλλά ούτε και ο Ευαγόρας Χαραλάμπους (101 λεπτά). Ο τελευταίος ξεκίνησε βασικός στο τελευταίο ματς με την Πάφος FC και τώρα αρχίζει να παίρνει ρόλο στην ομάδα.

Δύο γκολ σκόραρε ώς τώρα ο Στέφανο Σένσι από την άσπρη βούλα, ενώ από ένα μετρούν οι Αμποάκι, Κίκο, Σόσα και ο αμυντικός Φουρτάδο.

Στο μεταξύ, σήμερα ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ένωση, με τον Αρτυματά να είναι ο αμφίβολος.

Κατηγορίες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θρήνος στο ΝΒΑ: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Ρόντνεϊ Ρότζερς

NBA

|

Category image

Αρτέτα: «Ο Σάκα θέλει να μείνει στην Άρσεναλ και να κερδίσει τίτλους»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφαγε τέσσερα πριν τη Πάφο η Μονακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τεσσάρα της ΑΕΚ, η νίκη - ανάσα της Ομόνοιας Αραδίππου και η συνέχεια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολυμπιακός: Καθάρισαν οι φορ και τώρα Ρεάλ

Ελλάδα

|

Category image

«Δώρο» της Νιούκαστλ σε Άρσεναλ - Ο Μπαρνς υπέγραψε την ήττα της Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φρέναρε τη Γιουβέντους πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ η Φιορεντίνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κωστή: «Δεν μπήκαμε ποτέ στο ματς»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το άνετο πέρασμα της ΑΕΚ από τη Λευκωσία

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Εμείς κάναμε εύκολο το ματς»

ΑΕΚ

|

Category image

Πέρασε «αέρας» από το ΓΣΠ με τεσσάρα η ΑΕΚ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΚ: Εκτός μάχης με τον Άρη ο Πιερό

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΛ: Η αποστολή για ΓΣΠ

ΑΕΛ

|

Category image

Ομόνοια: Οι παίκτες που έμειναν εκτός αποστολής για το «Αλφαμέγα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ταύρος» ο Μαέ, μέσα με Απόλλωνα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη