Καιρός να βγουν μπροστά

Με μόλις οκτώ γκολ σε δέκα αγώνες, αποτελεί έναν από τους λόγους που βρίσκεται στα κάτω διαζώματα. Και στην προσπάθεια που ξεκίνησε για την… ανάβαση, επιβάλλεται να μπουν περισσότερο στην εξίσωση οι φορ της ομάδας. Ο Βούκιτς είναι ο μοναδικός που βρήκε δίχτυα από τους παίκτες που παίζουν στη γραμμή κρούσης (646 λεπτά συμμετοχής). Ο Μάριος Ηλία (322 λεπτά) δεν μπόρεσε ακόμη να σκοράρει αλλά ούτε και ο Ευαγόρας Χαραλάμπους (101 λεπτά). Ο τελευταίος ξεκίνησε βασικός στο τελευταίο ματς με την Πάφος FC και τώρα αρχίζει να παίρνει ρόλο στην ομάδα.

Δύο γκολ σκόραρε ώς τώρα ο Στέφανο Σένσι από την άσπρη βούλα, ενώ από ένα μετρούν οι Αμποάκι, Κίκο, Σόσα και ο αμυντικός Φουρτάδο.

Στο μεταξύ, σήμερα ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ένωση, με τον Αρτυματά να είναι ο αμφίβολος.