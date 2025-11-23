ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mε τον Κοσμά πήρε τον μοναδικό βαθμό, με τον Κοσμά ελπίζει και στην πρώτη νίκη η Ένωση

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Mε τον Κοσμά πήρε τον μοναδικό βαθμό, με τον Κοσμά ελπίζει και στην πρώτη νίκη η Ένωση

Χωρίς επιλογή οι βυσσινί στην εντός έδρας μάχη με την Ανόρθωση.

Με την αύρα του Γιώργου Κοσμά που εμψύχωσε τους παίκτες και τους ζήτησε να παίξουν με δύναμη και πάθος η Ένωση φιλοξενεί την Ανόρθωση (17:00). Και είναι αποφασισμένη να γυρίσει σελίδα, εκμεταλλευόμενη την έδρα της για πρώτη φορά. Μετά και την απόλυση του Φανγκέιρο θέλει να κάνει νέο ξεκίνημα η ομάδα του Παραλιμνίου που προέρχεται από τη βαριά εκτός έδρας ήττα από την ΑΕΛ. Με μόλις έναν βαθμό, ψάχνει απεγνωσμένα την πρώτη της νίκη για να μπει ξανά στη μάχη της παραμονής. Να σημειωθεί πως με τον Κοσμά στον πάγκο ήρθε ο μοναδικός βαθμός όταν εκτελούσε χρέη υπηρεσιακού προπονητή κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Γιώργος Κοσμάς θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο Έλα εξέτισε την ποινή του και επιστρέφει ενδεκαδάτος. Παίζεται η θέση του τερματοφύλακα ανάμεσα σε Κούστερ και Παναγιώτου. Θέση διεκδικούν οι Κατσιάρης, Έντσον και Κάναντι. Έτοιμοι να βοηθήσουν είναι οι Κύζας, Δ. Σολωμού, Σ. Σολωμού, Καζάν.

Εκτός πλάνων του Κοσμά είναι ο τιμωρημένος Ιωάννου και ο τραυματίας Ρισβάνης.

Στο μεταξύ σε ότι αφορά τον νέο προπονητή αύριο θα γίνει συνεδρία της διοίκησης μέσα από την οποία θα διαφανεί ποιος θα είναι ο εκλεκτός.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κετσπάγια: «Πιστέψαμε στον εαυτό μας και τα καταφέραμε»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Θέμα με Πιέρο και αναγκαστική αλλαγή νωρίς για τον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Ανορθωσιάτικη απόδραση από το Παραλίμνι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Βούκιτς έστειλε στα ουράνια τους Ανορθωσιάτες και διπλό με ανατροπή στο 90+3΄!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πέρασε με τριάρα από τις Σέρρες ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Απόλλων - Ομόνοια 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σούπερ Ρόμα, έριξε τριάρα και συνεχίζει στην κορυφή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βασικοί οι συμπατριώτες πριν το μεγάλο ραντεβού του Μουντιάλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η μεγάλη επιστροφή του Αμπάνια!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ενδεκάδα με Βέισμπεκ από Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι επιλογές του Μαρτίνς για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Η εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν εξέπληξε ο Μπεργκ στην ενδεκάδα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρώτο γκολ εντός για την ΕΝΠ, τρίτο γενικά!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη