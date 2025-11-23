Mε τον Κοσμά πήρε τον μοναδικό βαθμό, με τον Κοσμά ελπίζει και στην πρώτη νίκη η Ένωση

Με την αύρα του Γιώργου Κοσμά που εμψύχωσε τους παίκτες και τους ζήτησε να παίξουν με δύναμη και πάθος η Ένωση φιλοξενεί την Ανόρθωση (17:00). Και είναι αποφασισμένη να γυρίσει σελίδα, εκμεταλλευόμενη την έδρα της για πρώτη φορά. Μετά και την απόλυση του Φανγκέιρο θέλει να κάνει νέο ξεκίνημα η ομάδα του Παραλιμνίου που προέρχεται από τη βαριά εκτός έδρας ήττα από την ΑΕΛ. Με μόλις έναν βαθμό, ψάχνει απεγνωσμένα την πρώτη της νίκη για να μπει ξανά στη μάχη της παραμονής. Να σημειωθεί πως με τον Κοσμά στον πάγκο ήρθε ο μοναδικός βαθμός όταν εκτελούσε χρέη υπηρεσιακού προπονητή κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Γιώργος Κοσμάς θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο Έλα εξέτισε την ποινή του και επιστρέφει ενδεκαδάτος. Παίζεται η θέση του τερματοφύλακα ανάμεσα σε Κούστερ και Παναγιώτου. Θέση διεκδικούν οι Κατσιάρης, Έντσον και Κάναντι. Έτοιμοι να βοηθήσουν είναι οι Κύζας, Δ. Σολωμού, Σ. Σολωμού, Καζάν.

Εκτός πλάνων του Κοσμά είναι ο τιμωρημένος Ιωάννου και ο τραυματίας Ρισβάνης.

Στο μεταξύ σε ότι αφορά τον νέο προπονητή αύριο θα γίνει συνεδρία της διοίκησης μέσα από την οποία θα διαφανεί ποιος θα είναι ο εκλεκτός.