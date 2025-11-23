«Ύπουλη» εξόρμηση αλλά θέλει να κάνει το επόμενο βήμα!

Η Ανόρθωση ετοιμάζεται για μια απαιτητική αποστολή στο «Τάσος Μάρκου», όπου θα αντιμετωπίσει την ΕΝΠ, σε μια έξοδο που κρύβει αρκετές παγίδες (17:00).

Η «Κυρία», εμφανώς βελτιωμένη το τελευταίο διάστημα, ταξιδεύει στο Παραλίμνι με μοναδικό στόχο τη νίκη, τόσο για να ανέβει βαθμολογικά όσο και για να ενισχύσει την ψυχολογία της.

Το σύνολο του Τιμούρ Κετσπάγια παραμένει αήττητο στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια και θέλει να επεκτείνει αυτό το θετικό σερί. Ωστόσο, άπαντες στην ομάδα αναγνωρίζουν πως η αναμέτρηση δεν θα είναι εύκολη. Η ΕΝΠ, που βρίσκεται στον πυθμένα της βαθμολογίας με μόλις έναν βαθμό, θα τα δώσει όλα για να αρχίσει την αντεπίθεσή της, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι ακόμη πιο απαιτητικό.

Ο Γεωργιανός τεχνικός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο τακτικό κομμάτι τις τελευταίες ημέρες, προετοιμάζοντας την ομάδα για κάθε ενδεχόμενο.

Ο Κωστάκης Αρτυματάς συμμετείχε κανονικά στις τελευταίες προπονήσεις, όμως επειδή έχασε σημαντικό μέρος της πρόσφατης δουλειάς, όλα δείχνουν ότι ο Τιμούρ Κετσπάγια θα επιλέξει να τον προστατεύσει και να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του από την αρχή. Ντιόν και Μάριος Ηλία διεκδικούν με δυνατές πιθανότητες θέση στο αρχικό σχήμα, καθώς αμφότεροι δείχνουν να είναι σε καλή κατάσταση και ικανοί να προσθέσουν επιπλέον ένταση και ποιότητα στο επιθετικό παιχνίδι της Ανόρθωσης.