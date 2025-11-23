ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ύπουλη» εξόρμηση αλλά θέλει να κάνει το επόμενο βήμα!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

«Ύπουλη» εξόρμηση αλλά θέλει να κάνει το επόμενο βήμα!

Η Ανόρθωση ετοιμάζεται για μια απαιτητική αποστολή στο «Τάσος Μάρκου», όπου θα αντιμετωπίσει την ΕΝΠ, σε μια έξοδο που κρύβει αρκετές παγίδες (17:00). 

Η «Κυρία», εμφανώς βελτιωμένη το τελευταίο διάστημα, ταξιδεύει στο Παραλίμνι με μοναδικό στόχο τη νίκη, τόσο για να ανέβει βαθμολογικά όσο και για να ενισχύσει την ψυχολογία της.

Το σύνολο του Τιμούρ Κετσπάγια παραμένει αήττητο στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια και θέλει να επεκτείνει αυτό το θετικό σερί. Ωστόσο, άπαντες στην ομάδα αναγνωρίζουν πως η αναμέτρηση δεν θα είναι εύκολη. Η ΕΝΠ, που βρίσκεται στον πυθμένα της βαθμολογίας με μόλις έναν βαθμό, θα τα δώσει όλα για να αρχίσει την αντεπίθεσή της, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι ακόμη πιο απαιτητικό.

Ο Γεωργιανός τεχνικός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο τακτικό κομμάτι τις τελευταίες ημέρες, προετοιμάζοντας την ομάδα για κάθε ενδεχόμενο.

Ο Κωστάκης Αρτυματάς συμμετείχε κανονικά στις τελευταίες προπονήσεις, όμως επειδή έχασε σημαντικό μέρος της πρόσφατης δουλειάς, όλα δείχνουν ότι ο Τιμούρ Κετσπάγια θα επιλέξει να τον προστατεύσει και να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του από την αρχή. Ντιόν και Μάριος Ηλία διεκδικούν με δυνατές πιθανότητες θέση στο αρχικό σχήμα, καθώς αμφότεροι δείχνουν να είναι σε καλή κατάσταση και ικανοί να προσθέσουν επιπλέον ένταση και ποιότητα στο επιθετικό παιχνίδι της Ανόρθωσης.

Κατηγορίες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κετσπάγια: «Πιστέψαμε στον εαυτό μας και τα καταφέραμε»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Θέμα με Πιέρο και αναγκαστική αλλαγή νωρίς για τον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Ανορθωσιάτικη απόδραση από το Παραλίμνι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Βούκιτς έστειλε στα ουράνια τους Ανορθωσιάτες και διπλό με ανατροπή στο 90+3΄!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πέρασε με τριάρα από τις Σέρρες ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Απόλλων - Ομόνοια 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σούπερ Ρόμα, έριξε τριάρα και συνεχίζει στην κορυφή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βασικοί οι συμπατριώτες πριν το μεγάλο ραντεβού του Μουντιάλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η μεγάλη επιστροφή του Αμπάνια!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ενδεκάδα με Βέισμπεκ από Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι επιλογές του Μαρτίνς για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Η εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν εξέπληξε ο Μπεργκ στην ενδεκάδα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρώτο γκολ εντός για την ΕΝΠ, τρίτο γενικά!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη