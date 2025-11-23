Νόρις και Πιάστρι κινδυνεύουν με ακύρωση στο γκραν πρι του Λας Βέγκας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με ακύρωση από τα αποτελέσματα του γκραν πρι του Λας Βέγκας κινδυνεύουν οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, που τερμάτισαν στην 2η και την 4η θέση, αντίστοιχα. Και αυτό γιατί η McLaren κλήθηκε σε απολογία από τους αγωνοδίκες για παράβαση των τεχνικών κανονισμών, η οποία αφορά στην υπερβολική φθορά του πατώματος των δύο μονοθεσίων της. Συγκεκριμένα, το ξύλινο τμήμα του δαπέδου και στις δύο MCL39 βρέθηκε να έχει μικρότερο πάχος απ' όσο ορίζουν οι κανονισμοί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η απόφαση για τη McLaren, ωστόσο συνήθως καταλήγει σε ακύρωση, όπως έδειξε το εφετινό γκραν πρι του Μπαχρέιν. Εκεί βρέθηκε το ξύλινο τμήμα του δαπέδου της Sauber του Νίκο Χούλκενμπεργκ να είναι υπερβολικά φθαρμένο, με αποτέλεσμα να κοστίσει στον Γερμανό τη 13η θέση που κατέλαβε στον αγώνα.

Εάν και η βρετανική ομάδα έχει την ίδια... μοίρα, αυτή η εξέλιξη θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη «μάχη» του τίτλου, επειδή τα προσωρινά αποτελέσματα από το γκραν πρι του Λας Βέγκας έδωσαν στον Νόρις, ο οποίος είναι πρωτοπόρος στην κατάταξη των οδηγών, ένα προβάδισμα 30 βαθμών έναντι του Πιάστρι. Αυτό θα «πέσει» στους 24 βαθμούς, εάν ακυρωθούν και τα δύο μονοθέσια της McLaren, ωστόσο το πιο σημαντικό είναι ότι θα αυξηθούν οι ελπίδες του Μαξ Φερστάπεν να στεφθεί για πέμπτη διαδοχική φορά στην καριέρα του παγκόσμιος πρωταθλητής.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

