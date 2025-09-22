Με το απόλυτο της έδρας η Ομόνοια-Αυξημένες επιλογές για Μπεργκ

Η Ομόνοια «έζησε» χωρίς τον Λοΐζο Λοΐζου στα δύο τελευταία νικηφόρα παιχνίδια όπου ήταν εκτός αποστολής και θα πρέπει να… το συνηθίσει από εδώ και μπρος. Ο 22χρονος ακραίος επιθετικός άνοιξε τα φτερά του και η Ομόνοια, αφού επωφελήθηκε οικονομικά από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με ένα ποσό που «αγγίζει» το εκατομμύριο, τον αποχαιρέτησε χθες και επίσημα. Απόψε λοιπόν (19:00), μέσα στο «σπιτικό» της, καλείται να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα απέναντι στην ΑΕΛ και να κρατηθεί στα άνω διαζώματα του βαθμολογικού πίνακα και να τριτώσει το... καλό στο πρωτάθλημα.

Το έπραξε ώς τώρα στα δύο ματς με Ακρίτα και ΑΕΚ και θέλει να διατηρήσει το απόλυτο μέσα στην έδρα της αφού είχε και τρεις νίκες στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια.

Σε μία αναμέτρηση στην οποία ο Χένινγκ Μπεργκ θα έχει αυξημένες επιλογές σε σχέση με τον αγώνα της περασμένης Τετάρτης μιας και είναι διαθέσιμοι oι Μαέ, Τάνκοβιτς, Αγκουζούλ και Ανδρέου. Εκτιμάται πως ο πρώτος θα είναι ξανά στο αρχικό σχήμα.