Μετά τον Λοΐζίδη ανοίγει θέμα VAR και ο Φανούριος

Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Φανούριου Κωνσταντίνου, εγείρεται το ερώτημα αν θα έχουμε τον πρώτο ξένο VARίστα για τη φετινή χρονιά στη Cyprus League by Stoiximan.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα, μιλώντας τόσο για τη διαιτησία του αγώνα με την Ένωση όσο και του κυριακάτικου ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ (20:00), ήταν ξεκάθαρος: «Θεωρώ πως θα ήταν καλό να υπάρχει ξένος VARιστας για να βοηθηθεί ο Κύπριος διαιτητής».

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χάρης Λοίζίδης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο καθόδου ξένων διαιτητών στο VAR.

Συνεπώς, τις επόμενες μέρες θα γνωρίζουμε αν η κυπριακή διαιτησία ενισχυθεί με ξένους ρέφερι.