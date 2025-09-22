ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μετά τον Λοΐζίδη ανοίγει θέμα VAR και ο Φανούριος

Μετά τον Λοΐζίδη ανοίγει θέμα VAR και ο Φανούριος

Ίσως να έχουμε την πρώτη κάθοδο ξένου VARίστα στο πρωτάθλημα.

Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Φανούριου Κωνσταντίνου, εγείρεται το ερώτημα αν θα έχουμε τον πρώτο ξένο VARίστα για τη φετινή χρονιά στη Cyprus League by Stoiximan.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα, μιλώντας τόσο για τη διαιτησία του αγώνα με την Ένωση όσο και του κυριακάτικου ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ (20:00), ήταν ξεκάθαρος: «Θεωρώ πως θα ήταν καλό να υπάρχει ξένος VARιστας για να βοηθηθεί ο Κύπριος διαιτητής».

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χάρης Λοίζίδης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο καθόδου ξένων διαιτητών στο VAR.

Συνεπώς, τις επόμενες μέρες θα γνωρίζουμε αν η κυπριακή διαιτησία ενισχυθεί με ξένους ρέφερι.

 

Διαβαστε ακομη