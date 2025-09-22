Έτσι ντόπαρε τους παίκτες της Μπενφίκα ο Μουρίνιο: «Πάμε να τους σκοτώσουμε!»

Το ντεμπούτο του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα συνδυάστηκε με νίκη 3-0 στην έδρα της AVS. Πριν την αναμέτρηση, ο Πορτογάλος προπονητής είχε φροντίσει να… τσιτώσει τους παίκτες του με μια ομιλία στα αποδυτήρια.

«Το να παίζεις στην Μπενφίκα είναι δύσκολο. Το να κερδίζεις στην Μπενφίκα είναι δύσκολο. Το να χάνεις είναι γαμ@@@να δύσκολο. Αλλά το να κερδίζεις στην Μπενφίκα είναι γαμ@@@να πανέμορφο. Είπαμε πολλά λόγια, τώρα ας μπούμε μέσα και να τους σκοτώσουμε», ήταν τα λόγια του Μουρίνιο.