Ζεσούς: Επιστρέφει και φεύγει από την Άρσεναλ!

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την Άρσεναλ τον Ιανουάριο ο Γκάμπριελ Ζεσούς, που θα επιστρέψει στην δράση από τραυματισμό λίγο νωρίτερα.

Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς (επαν)έρχεται στην δράση για να… φύγει από την Άρσεναλ!

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει μέσω σχετικού ρεπορτάζ η «Daily Mail», τονίζοντας ότι ο Βραζιλιάνος σέντερ φορ δεν βρίσκεται στα πλάνα των «κανονιέρηδων» για τη φετινή σεζόν που δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να αποδεχτούν προτάσεις και να τον παραχωρήσουν τον Ιανουάριο.

Μάλιστα, παρότι ο Ζεσούς δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και η διοίκηση της Άρσεναλ ενημέρωσε τον μάνατζερ του ότι βρίσκεται στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών, σύμφωνα με το δημοσίευμα της αγγλικής εφημερίδας.

Ο ερχομός του Βίκτορ Γκιοκέρες περιόρισε αισθητά τον πιθανό χρόνο συμμετοχής του 28χρονου επιθετικού, που είναι πάντως εκτός δράσης λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού στο δεξί γόνατο και αναμένεται να επιστρέψει στην δράση μέσα στο Δεκέμβριο.

Ο Ζεσούς αποκτήθηκε από τους Λονδρέζους το καλοκαίρι του 2022, ερχόμενος από τη Μάντσεστερ Σίτι.

