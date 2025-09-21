Η νέα ήττα από τον Εθνικό που άφησε την Ανόρθωση χωρίς νίκη μετά από τέσσερις αγώνες, έφερε έντονη απογοήτευση. Η διοίκηση, με μήνυμά της, καλεί άπαντες να σηκώσουν κεφάλι ώστε να έρθουν καλύτερες μέρες. «Στην Ανόρθωση Αμμοχώστου δεν ταιριάζει η μιζέρια μαζί θα την βγάλουμε από τον βάλτο, θα παλέψουμε και θα αναγεννηθούμε από τις στάχτες μας», σημειώνεται μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά: «Η Ανόρθωσή μας διανύει τη δυσκολότερη περίοδο μετά την προσφυγιά, και αυτό μας πληγώνει όλους. Το αγωνιστικό μας στενοχωρεί, μας απογοητεύει, μα αυτή τη στιγμή η Κυρία αιμορραγεί από τα πολλά οικονομικά μέτωπα που σφίγγουν σαν θηλιά στον λαιμό. Σηκώνουμε κεφάλι, πάμε να τη σώσουμε! Όλοι μαζί θα την βγάλουμε από τον εφιάλτη, για να ονειρευτούμε ξανά μαζί της.

Δεν λυγίσαμε, Φοίνικά μου στις δύσκολες στιγμές σου τραγουδήσαμε και δεν θα λυγίσουμε ούτε τώρα! Τέλος, θέλουμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους Ανορθωσιάτες που στέκονται άγρυπνοι φρουροί στο πλάι της Κυρίας, παρά την απογοήτευση και τις πίκρες.

Ένα ευχαριστώ σε όσους βρέθηκαν χθες στο Δασάκι της Άχνας, αλλά και σε όσους στέκονται δίπλα μας με κάθε τρόπο.

Στην Ανόρθωση Αμμοχώστου δεν ταιριάζει η μιζέρια μαζί θα την βγάλουμε από τον βάλτο, θα παλέψουμε και θα αναγεννηθούμε από τις στάχτες μας».