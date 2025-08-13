Kτύπησε το καμπανάκι, ήχησε ο συναγερμός

Και για τον προπονητή της Ανόρθωσης Χοακίν Γκόμεθ, ήχησε… συναγερμός έπειτα από την ήττα με 3-0 από τον ΑΠΟΕΛ στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Δεν ήταν τόσο το αποτέλεσμα που ενόχλησε όσο η εικόνα της ομάδας και ο Ισπανός τεχνικός καλείται, μέσα στο δεκαήμερο που απομένει πριν από την έναρξη του μαραθωνίου, να διορθώσει πράγματα. Και είναι μπόλικα, τόσο σε άμυνα όσο και στη μεσοεπιθετική γραμμή. Το αναδεικνύουν άλλωστε και τα αποτελέσματα στα φιλικά αφού δεν έχει κερδηθεί κανένα, με τέσσερις ήττες και δύο ισοπαλίες. Το αντιλαμβάνονται άπαντες στο στρατόπεδο της «Κυρίας» πως η ομάδα θέλει πάρα πολλή δουλειά. Δεν προσπαθούν δηλαδή να βρουν δικαιολογίες. Και θα επιδιώξουν, μέσα και από τη νέα ενίσχυση, να φτιάξουν ένα σύνολο που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.

Χθες ήρθε και η ανακοίνωση για τον Έλιαν Σόσα, ο οποίος έγινε ο 18ος νέος ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Πρόκειται για 22χρονο Αργεντίνο ακραίο επιθετικό, ο οποίος αποκτήθηκε με μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ Αθηνών. Απ' εκεί και πέρα, ο αθλητικός διευθυντής, Απόστολος Μακρίδης, βλέπει τις όποιες αδυναμίες, τις συζητάει με τον προπονητή και ψάχνουν τρόπους ώστε να επέλθει βελτίωση.

Σαφώς η έλευση 18 πλέον νέων παικτών είναι ένα «πρόβλημα» αφού δεν υπάρχει ομοιογένεια και απαιτείται χρόνος, ωστόσο η έναρξη του μαραθωνίου είναι κοντά και επιβάλλεται να μπει όσο πιο ομαλά, δηλαδή με θετικά αποτελέσματα, ώστε να κερδηθεί έδαφος για να φτάσει η ομάδα στο επιθυμητό σημείο ετοιμότητας.