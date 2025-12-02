Mε το... σπαθί του

Ένα από τα συμβόλαια που ολοκληρώνονται στην Ανόρθωση το καλοκαίρι του 2026. Αναφερόμαστε στον Κίκο, για τον οποίο υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση από τη διοίκηση ώστε να του προτείνει νέο συμβόλαιο συνεργασίας. Το αξίζει και το κέρδισε με το σπαθί του αφού αποτελεί έναν από τους πιο ποιοτικούς και αναγκαίους παίκτες στην κυανόλευκη μηχανή.

Όχι μόνο φέτος που μετρά τέσσερις ασίστ και ένα γκολ, αλλά και τις προηγούμενες σεζόν. Είναι στην «Κυρία» από το καλοκαίρι του 2022 και εφόσον οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε νέο συμβόλαιο, τότε η θητεία του στην Ανόρθωση θα φτάσει την πενταετία και ίσως την ξεπεράσει. Στα 33 του χρόνια, δείχνει ικανός για να ηγηθεί στην Ανόρθωση.

Από εκεί και πέρα, μπαίνει στην άκρη η ισοπαλία με τον ΑΠΟΕΛ που πλήγωσε με τον τρόπο που ήρθε και επικεντρώνεται στo αυριανό παιχνίδι με την Καρμιώτισσα για τους «16» του κυπέλλου. Εφόσον περάσει, θα βρει απέναντί της, τον Απόλλωνα, ομάδα που θα αντιμετωπίσει την Κυριακή εκτός έδρας (07/12) για το πρωτάθλημα.