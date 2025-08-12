ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πώς απαντάνε στην Ανόρθωση για την προβληματική εικόνα και τα υπόλοιπα θέματα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πώς απαντάνε στην Ανόρθωση για την προβληματική εικόνα και τα υπόλοιπα θέματα

Για την εικόνα της Ανόρθωσης και τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν την ομάδα της Αμμοχώστου μίλησε στον Super Sport FM η εκπρόσωπος Τύπου της «Κυρίας», Στέλλα Μάρκου.

Για την προβληματική εικόνα της Ανόρθωσης στα φιλικά: «Όταν έχουν έρθει 17 περίπου καινούργιοι ποδοσφαιριστές χρειάζονται χρόνο προσαρμογής για να γίνουν ομάδα. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις όπου η χημεία επιτυγχάνεται πιο νωρίς, αλλά εμείς δεν είμαστε εξαίρεση στον κανόνα. Γίνεται προσπάθεια και γνωρίζουμε. Έρχονται ενισχύσεις για να λυθούν κάποια ζητήματα που διαπιστώθηκαν στα φιλικά. Ο στόχος είναι να ενισχυθεί σε θέσεις για τη δημιουργικότητα. Όλα ανοικτά για προσθαφαιρέσεις από τη στιγμή που έχουμε το περιθώριο να βελτιώσουμε πράγματα που δεν μας άρεσαν. Στόχος μας είναι να γίνει ανταγωνιστική η ομάδα και διεκδικήτρια σε κάθε αγώνα, παρά τα οικονομικά μας προβλήματα».

Για το γεγονός ότι ο Σπόλιαριτς πέρασε ως αλλαγή και αντικαταστάθηκε άμεσα: «Ήταν μια επιλογή του προπονητή, δεν μπορώ να σχολιάσω»

Για το θέμα επενδυτή: «Ξέρω πόσα χρόνια απασχολεί το θέμα αυτό. Είναι μεγάλος στόχος, υπήρχαν προτάσεις και επαφές που για διάφορους λόγους δεν κατάφερε να προχωρήσει οτιδήποτε».

Για τον Σόσα: «Είναι ακραίος επιθετικός, παίζει και σε άλλες θέσεις, στόχος είναι να αποκτηθεί με δανεισμό, ήταν χθες στο “Παπαδόπουλος”. Αν δεν πέσουν υπογραφές, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, προηγουμένως ως οπαδός αντιδρούσα και εγώ στα θέματα των μεταγραφών».

Για το θέμα με τα γήπεδα και τις δεσμεύσεις από το κράτος: «Θα είμαστε ευχαριστημένοι εάν αυτά που ακούσαμε υλοποιηθούν και τηρηθεί η δέσμευση της Πολιτείας και βοηθηθούν όλες οι ομάδες για τα γήπεδά τους και εάν γίνουν πράξεις. Η δέσμευση έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλα τα γήπεδα θα αδειοδοτηθούν και το θέμα δεν είναι αυτό, αλλά να μπορεί ο κόσμος να πάει με τα παιδιά και την οικογένειά του και να αισθάνεται εντάξει».

Για τα διαρκείας: «Θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε τον στόχο των 5.000. Είμαστε στις 3.000».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ντύνεται στα χρώματα του FIBA EuroBasket 2025 το Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οι τελευταίες... διορθώσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Πώς εξελίσσεται το θέμα με τον Σαρφό μετά το μπλόκο - «Είχε θέματα και σε ΑΠΟΕΛ και σε Ολυμπιακό»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

CEO Σαχτάρ: «Μετά τον πόλεμο κατρακυλήσαμε στην κατάταξη της UEFA»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η εικόνα του Βρόντη... το μέλλον του ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Τα ψέματα τέλειωσαν...» - Τι είπε για επιθετικό και αμυντικό μέσο

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Φαμπιάνο μέσω του OMONOIA Foundation στο Charity Idols!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η αλλαγή μέσα σε επτά λεπτά του Σπόλιαριτς και η εξήγηση του Γκόμεθ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επιστολή «Ισότητας» προς τον Αρχηγό Αστυνομίας: Ζητούν απαγόρευση μετακίνησης οπαδών

Category image

Πώς απαντάνε στην Ανόρθωση για την προβληματική εικόνα και τα υπόλοιπα θέματα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ξεκίνησε για Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης, ολοκληρώνεται το deal με τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τρέλανέ μας ξανά

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αποκλεισμός από το Σινσινάτι για τον Τσιτσιπά

Τένις

|

Category image

Ο ευρωπαϊκός αγώνας της Πάφου και τένις στο τηλεοπτικο μενού (12/08)

TV

|

Category image

Φάνηκε πολύ το... κενό

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη