Πώς απαντάνε στην Ανόρθωση για την προβληματική εικόνα και τα υπόλοιπα θέματα

Για την εικόνα της Ανόρθωσης και τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν την ομάδα της Αμμοχώστου μίλησε στον Super Sport FM η εκπρόσωπος Τύπου της «Κυρίας», Στέλλα Μάρκου.

Για την προβληματική εικόνα της Ανόρθωσης στα φιλικά: «Όταν έχουν έρθει 17 περίπου καινούργιοι ποδοσφαιριστές χρειάζονται χρόνο προσαρμογής για να γίνουν ομάδα. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις όπου η χημεία επιτυγχάνεται πιο νωρίς, αλλά εμείς δεν είμαστε εξαίρεση στον κανόνα. Γίνεται προσπάθεια και γνωρίζουμε. Έρχονται ενισχύσεις για να λυθούν κάποια ζητήματα που διαπιστώθηκαν στα φιλικά. Ο στόχος είναι να ενισχυθεί σε θέσεις για τη δημιουργικότητα. Όλα ανοικτά για προσθαφαιρέσεις από τη στιγμή που έχουμε το περιθώριο να βελτιώσουμε πράγματα που δεν μας άρεσαν. Στόχος μας είναι να γίνει ανταγωνιστική η ομάδα και διεκδικήτρια σε κάθε αγώνα, παρά τα οικονομικά μας προβλήματα».

Για το γεγονός ότι ο Σπόλιαριτς πέρασε ως αλλαγή και αντικαταστάθηκε άμεσα: «Ήταν μια επιλογή του προπονητή, δεν μπορώ να σχολιάσω»

Για το θέμα επενδυτή: «Ξέρω πόσα χρόνια απασχολεί το θέμα αυτό. Είναι μεγάλος στόχος, υπήρχαν προτάσεις και επαφές που για διάφορους λόγους δεν κατάφερε να προχωρήσει οτιδήποτε».

Για τον Σόσα: «Είναι ακραίος επιθετικός, παίζει και σε άλλες θέσεις, στόχος είναι να αποκτηθεί με δανεισμό, ήταν χθες στο “Παπαδόπουλος”. Αν δεν πέσουν υπογραφές, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, προηγουμένως ως οπαδός αντιδρούσα και εγώ στα θέματα των μεταγραφών».

Για το θέμα με τα γήπεδα και τις δεσμεύσεις από το κράτος: «Θα είμαστε ευχαριστημένοι εάν αυτά που ακούσαμε υλοποιηθούν και τηρηθεί η δέσμευση της Πολιτείας και βοηθηθούν όλες οι ομάδες για τα γήπεδά τους και εάν γίνουν πράξεις. Η δέσμευση έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλα τα γήπεδα θα αδειοδοτηθούν και το θέμα δεν είναι αυτό, αλλά να μπορεί ο κόσμος να πάει με τα παιδιά και την οικογένειά του και να αισθάνεται εντάξει».

Για τα διαρκείας: «Θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε τον στόχο των 5.000. Είμαστε στις 3.000».