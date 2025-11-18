Μάρκου: «Ζούμε απίστευτες καταστάσεις με τις οφειλές»

Δηλώσεις στον Super Sport FM παραχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης, Στέλλα Μάρκου, αγγίζοντας όλα τα ζητήματα που απασχολούν την ομάδα, αγωνιστικά, οικονομικά αλλά και τα ανοιχτά θέματα του ρόστερ.

Αναλυτικά:

Για τον αγώνα με την ΕΝΠ

Η Μάρκου ξεκαθάρισε πως η Ανόρθωση πηγαίνει στο παιχνίδι με μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς.

«Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα δεν θα μας αφήσει ικανοποιημένους. Παράδοξα, στα ματς που ήμασταν φαβορί δυσκολευτήκαμε, ενώ στα δύσκολα παρουσιάσαμε καλύτερη εικόνα. Είναι θέμα ψυχολογίας», τόνισε.

Αγωνιστική εικόνα και απουσίες

Ο Μιχάλης Ιωάννου παραμένει εκτός πλάνων, ενώ για τον Κωστάκη Αρτυματά η συμμετοχή θα ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή:

«Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε με βεβαιότητα αν θα τον έχουμε διαθέσιμο».

Για την οικονομική κατάσταση της ομάδας

Η εκπρόσωπος Τύπου ανέλυσε το πλάνο σταθεροποίησης:

«Η Ανόρθωση προχωρά βήμα-βήμα. Η πλατφόρμα οικονομικής στήριξης μας βοήθησε ιδιαίτερα, μειώνοντας τις εκκρεμότητες και τους διακανονισμούς. Υπάρχει ακόμη βεβαρημένο ιστορικό στις οφειλές και όλα πρέπει να γίνονται προσεκτικά — ένα μόνο άτομο αν δεν πληρωθεί, μπορεί να δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα».

Αναφέρθηκε επίσης στο μεταγραφικό περιορισμό:

«Το εμπάργκο της FIFA υπάρχει και αντιμετωπίζεται. Η ομάδα κτίζεται για δύο σεζόν. Θέλουμε ενίσχυση, αλλά όλα εξαρτώνται από τις αποφάσεις της FIFA και από το αν θα μας επιτραπούν μακροχρόνιες συμφωνίες».

Για τις «40 υποθέσεις» και το χάος που αντιμετωπίζει η διοίκηση

Με μια πολύ χαρακτηριστική δήλωση περιέγραψε την καθημερινότητα στα γραφεία:

«Αν βρεθείς μία εβδομάδα στα γραφεία, θα το ζήσεις. Οποιοσδήποτε μπορεί να ανοίξει την πόρτα, να μπει μέσα και να ζητά χρήματα. Είναι απίστευτο. Δεν είναι μόνο οι 40 υποθέσεις — είναι ακόμη περισσότερα. Όμως, τουλάχιστον τώρα γνωρίζουμε τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Πριν λίγο καιρό δεν ξέραμε καν αν η Ανόρθωση μπορεί να επιβιώσει».

Για τον Σένσι

Η Μάρκου εμφανίστηκε αισιόδοξη:

«Πιστεύουμε ότι θα τον έχουμε μαζί μας. Περνάει καλά, έχει εκπληκτική αντίδραση στις προπονήσεις και πραγματικά ‘γουστάρει’. Σε οποιαδήποτε περίοδο της Ανόρθωσης θα μπορούσε να σταθεί. Ακούγονται διάφορα, αλλά η ποιότητα και η παρουσία του είναι αδιαμφισβήτητες».