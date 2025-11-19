Κόσμος και ομάδα… ξανά ένα!

Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο, ο κόσμος της Ανόρθωσης δεν την άφησε ποτέ και δεν πρόκειται να την αφήσει, ειδικά τώρα που η ομάδα δείχνει σημάδια επιστροφής. Η «Κυρία» τρέχει αήττητο σερί πέντε αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις και οι φίλοι της αρχίζουν να έχουν ξανά απαιτήσεις και προσδοκίες στο αγωνιστικό κομμάτι.

Ο στόχος για το προσεχές παιχνίδι στο «Τάσος Μάρκου» απέναντι στην ΕΝΠ είναι ένας, το διπλό. Όμως ακόμη κι αν τα αποτελέσματα πάλι στραβώσουν η δεν έρθουν όπως αναμένονται, η στήριξη στις κερκίδες του «Παπ» και στα εκτός έδρας είναι αδιάκοπη.

Και όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει να είναι έτσι για πολύ καιρό ακόμη...

Α.Β.