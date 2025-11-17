Έτσι θα πάρουν... αξία

Η εξόρμηση στο Παραλίμνι, την προσεχή Κυριακή, είναι καθοριστική για την Ανόρθωση. Ναι μεν η Ένωση έχει τα... θεματάκια της, όμως η «Κυρία» δεν είναι σε θέση να υποτιμήσει καμία ομάδα. Και για να αποκτήσουν αξία οι ισοπαλίες με Άρη και Πάφο, θα πρέπει να κερδίσει την ουραγό του πρωταθλήματος.

Ναι μεν μιλάμε για την Ανόρθωση, όμως οι ισοπαλίες με τις δύο αυτές ομάδες ήταν επιτυχία, όσο και αν είναι σκληρή η πραγματικότητα. Η ομάδα της Αμμοχώστου είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση αλλά και σε δύσκολη βαθμολογική θέση και μόνο με διπλό θα πάρει ανάσες και θα δει τη συνέχεια με περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια θα περιμένει να δει αυτές τις ημέρες κατά πόσο θα υπολογίζει στον Αρτυματά, με τις πιθανότητες να προλάβει να είναι μοιρασμένες. Έχει σταθεροποιήσει στα τελευταία ματς τα πρόσωπα στην ενδεκάδα και δεν θέλει να χαθεί η συνοχή.