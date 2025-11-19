Από τους κυπριακούς πάγκους… στο Μουντιάλ!

Ο Τόμας Κρίστιανσεν γράφει ιστορία με τον Παναμά, οδηγώντας τον στην τελική φάση του Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 2018. Το συγκρότημα του κέρδισε 3-0 το Ελ Σαλβαντόρ και εξασφάλισε το μαγικό χαρτάκι για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 52χρονος Δανός τεχνικός, γνωστός στο κυπριακό κοινό από τη θητεία του στους πάγκους της ΑΕΚ και του ΑΠΟΕΛ την περίοδο 2013–2017, ετοιμάζεται πλέον να βρεθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ το προσεχές καλοκαίρι, εκπροσωπώντας τον Παναμά στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.