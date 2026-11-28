Η 11η αγωνιστική συνεχίζεται σε Λευκωσία και Λάρνακα
ΓΗΠΕΔΟ
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Συνεχίζεται σήμερα Σάββατο (28/11) η δράση της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος
Πρόκειται για δύο παιχνίδια σε Λευκωσία και Λάρνακα με τον ΑΠΟΕΛ να υποδέχεται πρώτο χρονικά την Krasava ENY ενώ την ίδια ώρα θα διεξαχθεί στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» η αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα στην Ανόρθωση και την Καρμιώτισσα.
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΚ - Απόλλων 2-0
(9΄ πέν. Μιλίτσεβιτς, 67΄ Αντερέγκεν)
ΑΕΛ - Ολυμπιακός 1-1
(83΄ Τζόφρι/47΄ Ηρακλέους)
Ομόνοια 29Μ - Ομόνοια Αρ. 1-1
(13΄ Φερνάντες / 24΄ Λομόνακο)
Σάββατο, 28 Νοεμβρίου
18:00 ΑΠΟΕΛ - Krasava E.N.Y.
18:00 Ανόρθωση - Καρμιώτισσα
Κυριακή, 29 Νοεμβρίου
19:00 Πάφος FC - Άρης
Δευτέρα, 30 Nοεμβρίου
19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΕΚ 7-2-1 22-8 26
2. ΑΕΛ 7-1-3 17-16 22
3. Απόλλων 5-4-2 22-13 19
4. Πάφος FC 5-4-1 15-8 19
5. Ομόνοια 5-4-1 18-7 19
6. ΑΠΟΕΛ 5-3-2 22-12 18
7. Άρης 5-3-2 16-14 18
8. Ομόνοια 29M 3-3-5 16-19 12
9. Ολυμπιακός 1-7-3 13-15 10
10. Ανόρθωση 3-0-7 9-189
11. Σαλαμίνα 2-2-6 15-21 8
12. Ομόνοια Αρ. 1-4-6 9-16 7
13. Καρμιώτισσα 1-3-6 7-22 6
14. Κrasava Ε.Ν.Υ 1-2-7 10-22 5
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (12η αγων.): {PROTH LEXH} ΑΕΚ-ΑΕΛ (01/12, 19:00), Καρμιώτισσα-ΑΠΟΕΛ (02/12, 18:00), Απόλλων-Ομόνοια Αρ. (02/12, 19:00), Ολυμπιακός-Ανόρθωση (02/12, 19:00), Άρης-Ομόνοια 29Μ (03/12, 18:00), Ομόνοια-Πάφος FC (03/12, 19:00), Krasava E.N.Y.-Νέα Σαλαμίνα (03/12, 19:00).