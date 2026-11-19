Η Πάφος μέχρι τα Χριστούγεννα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη… μοίρα της σε Κύπρο και Ευρώπη. Θα ολοκληρωθεί η League Phase του Conference League ενώ έχει σημαντικά παιχνίδια στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Ο τραυματισμός του Ενγκαμαλέου προκαλεί σημαντικό πονοκέφαλο. Πρόκειται για παίκτη «κίνδυνο-θάνατο» ο οποίος πρόλαβε σε μόλις 543 λεπτά συμμετοχής με τους γαλάζιους να δώσει δύο ασίστ και να σκοράρει δύο γκολ.

Το άγνωστο δε διάστημα της απουσίας του, ανησυχεί περισσότερο…