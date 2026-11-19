Χωρίς γκολ έληξε την περασμένη εβδομάδα το φιλικό ματς μεταξύ της Χιλής και της Κολομβίας στο Σαντιάγο (0-0), αλλά έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στον Ολυμπιακό ο τραυματισμός του Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος αποχώρησε με δάκρυα από τον αγωνιστικό χώρο, έπειτα από τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο.

Ο 23χρονος μέσος τραυματίστηκε σε διεκδίκηση της μπάλας και χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο. Μάλιστα, η εικόνα του να ξεσπά σε λυγμούς προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία. Πλέον, αναμένονται οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με την επιστροφή του στην Ελλάδα, αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία από τα γήπεδα περίπου για έξι εβδομάδες.