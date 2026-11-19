Τρεις θα είναι τελικά οι διεκδικητές της προεδρίας της FIFA, στις εκλογές που θα γίνουν στις 18 Μαρτίου του 2027 στο Ραμπάτ (Μαρόκο), καθώς έληξε χθες η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Σήμερα η παγκόσμια ποδοαφαιρική συνομοσπονδία ανακοίνωσε και επίσημα πως τρεις θα διεκδικήσουν την προεδρική καρέκλα: Ο νυν πρόεδρος, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, και ο επίτιμος πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιαπωνίας, Κόζο Τασίμα.

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα μετά την προσπάθεια που έκανε τον περασμένο Ιούλιο να προχωρήσει στη δημιουργία μιας νέας εμπορικής εταιρείας, στην οποία θα συμμετείχαν ιδιώτες επενδυτές και θα μεταφέρονταν δικαιώματα που συνδέονται με διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το σχέδιο τελικά δεν προχώρησε, προκαλώντας ωστόσο σημαντικές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παρά τις εκκλήσεις για παραίτησή του, ο Ελβετός παράγοντας εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι διαθέτει ισχυρή πλειοψηφία ανάμεσα στις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την πλευρά του ο Ντιαλό έχει τη στήριξη της UEFA, η οποία έχει ξεκινήσει καμπάνια για ν' «αποκαθηλώσει» τον Ινφαντίνο. Μάλιστα γίνονται διεργασίες ώστε να υπάρξει κοινό μέτωπο κατά του προέδρου της FIFA, καθώς ο τρίτος υποψήφιος, ο Ιάπωνας, Κόζο Ταζίμα, δήλωσε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Ντιαλό.

Επίσης ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας είχε απευθύνει προχθές δημόσιο κάλεσμα συνεργασίας στον Ιάπωνα παράγοντα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Παρίσι. Μάλιστα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον επίτιμο πρόεδρο της ιαπωνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (JFA), ο οποίος έχει διατελέσει και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της FIFA.