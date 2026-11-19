Φελλάς στο ντέρμπι Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ, ξένα... μάτια στο VAR σε δύο ματς
ΓΗΠΕΔΟ
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Αρχίζει ξανά η δράση με την 10η αγωνιστική
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 10ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνει στις 21, 22 και 23 Νοεμβρίου 2026.
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου
16:00 Ομόνοια Αραδίππου – Πάφος F.C.
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Στυλιανού Μάριος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
17:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Φελλάς Κωσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
VAR: Manuel Schuttengruber
AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης
19:00 Άρης Λεμεσού – Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης
Κυριακή, 22 Νοεμβρίου
15:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης
VAR: Manuel Schuttengruber
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας
17:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – ΑΕΛ Λεμεσού
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημήτρη Δημήτρης
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Αθανασίου Κυριάκος
AVAR: Τουμάζου Ανδρέας
Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας
19:00 Απόλλων Λεμεσού – ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Α.
4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου
19:00 Krasava Ε.Ν.Y. – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος
VAR: Αντωνίου Μενέλαος
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης