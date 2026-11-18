Παρότι είχε προαναγγελθεί η δημοσιοποίηση του σκεπτικού της απόφασης για την έφεση της Ανόρθωσης, το κείμενο παραμένει στα συρτάρια. Η ιστοσελίδα μας εξασφάλισε το κείμενο της ομόφωνης απόφασης του Εφετείου της ΚΟΠ (ημερομηνίας 05/10/2026), η οποία όχι μόνο δικαίωσε την «Κυρία», ακυρώνοντας την ποινή των κεκλεισμένων των θυρών και της απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων, αλλά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, εκθέτει την Ομοσπονδία. Το πλήρες σκεπτικό της απόφασης του Εφετείου στάλθηκε στην Ανόρθωση εδώ και πέραν των τριών εβδομάδων.

Η ουσία της υπόθεσης

Η Δικαστική Επιτροπή είχε επιβάλει, μεταξύ άλλων, τις προαναφερθείσες ποινές στην Ανόρθωση στις 23/9/26. Η αιτιολόγηση των αποφάσεων βασίστηκε σε δύο άρθρα: «Για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα, πυρσοί και κροτίδες) κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα και για ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες και πυρσοί) στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 10.3(δ1β) και 10.3(δ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ».

Ωστόσο, το νομικό τμήμα της Ανόρθωσης υποστήριξε με επιχειρήματα πως τα αντικείμενα δεν έπεσαν ποτέ μέσα στον «αγωνιστικό χώρο». Εδώ είναι το κομβικό σημείο της υπόθεσης, καθώς στους Πειθαρχικούς Κανονισμούς της Ομοσπονδίας δεν δίνεται ερμηνεία του «αγωνιστικού χώρου».

Οι συστάσεις που αγνόησε

Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο της απόφασης είναι ότι το Εφετείο υπενθυμίζει και τονίζει στην ΚΟΠ πως την είχε προειδοποιήσει γι΄ αυτό ακριβώς το κενό από τον Φεβρουάριο του 2025, κατά την εκδίκαση έφεσης του Απόλλωνα, όταν είχε κρίνει πως «αγωνιστικός χώρος» θεωρείται μόνο ο χώρος εντός των τεσσάρων γραμμών. Μαλιστα, είχε καλέσει την Ομοσπονδία να αλλάξει ανάλογα τους κανονισμούς, αν αυτό επιθυμούσε.

Η εισήγηση που έγινε τότε στην Ομοσπονδία και στην οποία γίνεται αναφορά στο αναλυτικό κείμενο της απόφασης αναφέρει συγκεκριμένα: «Θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των Κανονισμών ούτως ώστε να αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα η ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων και στους υπόλοιπους χώρους όχι μόνον στις κερκίδες και στον αγωνιστικό χώρο. Να γίνει πρόβλεψη και για τον χώρο που περικλείει τον αγωνιστικό χώρο και ίσως και τον χώρο από τον οποίο εισέρχονται οι παίκτες, ο προπονητής και λοιποί παράγοντες του παιχνιδιού στο γήπεδο. Ενόψη των πιο πάνω βρίσκουμε ότι το συστατικό στοιχείο του αδικήματος στον ‘αγωνιστικό χώρο’ δεν απεδείχθη και στο μέρος αυτό η έφεση επιτυγχάνει».

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης, αντί η ΚΟΠ να αλλάξει τους Πειθαρχικούς Κανονισμούς, περιορίστηκε στο να τροποποιήσει μόνο την Προκήρυξη του Πρωταθλήματος.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Εφετείο «η τροποποίηση που έγινε στην προκήρυξη δεν φαίνεται να επιλύει αλλά εντείνει αυτή την ασάφεια. Κρίνουμε σαν Εφετείο ότι είναι δύσκολο να λύσουμε μια ασάφεια ερμηνευτική εις βάρος του καταγγελλόμενου οπότε η ασάφεια αυτή πρέπει να ερμηνευτεί υπέρ του καταγγελλόμενου. Ως αποτέλεσμα δεχόμαστε ότι με βάση τις πρόνοιες του πειθαρχικού κανονισμού ως έχει παραμένει η ερμηνεία να είναι εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου».

Με απλά λόγια, το Εφετείο λέει στην ΚΟΠ ότι εξαιτίας της δικής της αβλεψίας (μη τροποποίησης των Πειθαρχικών Κανονισμών ως η εισήγηση του Εφετείου), δημιουργήθηκε νομικό μπέρδεμα, το οποίο λειτουργεί υπέρ της καταγγελλόμενης ομάδας. Έτσι, ακύρωσε τις ποινές κεκλεισμένων και απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων.

Τι σημαίνει για τη συνέχεια: Το δεδικασμένο

Η απόφαση αυτή αποτελεί πλέον τεράστιο νομικό προηγούμενο. Όσο η ΚΟΠ δεν προχωρά σε τροποποίηση των Πειθαρχικών Κανονισμών, ως «αγωνιστικός χώρος» θεωρείται αυστηρά και μόνο η περιοχή εντός των τεσσάρων γραμμών. Συνεπώς, ο στίβος και οι περιβάλλοντες χώροι του γηπέδου μένουν εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου, με αποτέλεσμα ενδεχόμενες σχετικές τιμωρίες να καταρρίπτονται σε περίπτωση έφεσης.