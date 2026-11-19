Οι… αντιδράσεις έφεραν τροποποίηση!

Η ΚΟΠ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για την σχετική τροποποίηση που αφορά στον όρο «αγωνιστικός χώρος», μετά τις αντιδράσεις και τις εφέσεις της Ανόρθωσης και του ΑΠΟΕΛ.

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Αναλυτικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στην τελευταία του συνεδρία την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, αποφάσισε να τροποποιήσει τον Πειθαρχικό Κανονισμό με τρόπο ώστε στο Άρθρο 78 του Κανονισμού να προστεθεί και η εξής παράγραφος:

«Για τους σκοπούς των παρόντων Πειθαρχικών Κανονισμών, ο όρος «Αγωνιστικός Χώρος» ή «field of play» ή «γήπεδο» σημαίνει την επιφάνεια παιχνιδιού της οποίας οι διαστάσεις συμμορφώνονται με τους Κανονισμούς Παιχνιδιού της IFAB και επί της οποίας διεξάγεται οποιοσδήποτε αγώνας εντός ενός σταδίου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε περιοχών ακριβώς πίσω από τις γραμμές τέρματος (goal lines) και τις πλάγιες γραμμές (touch lines) ή/και τον χώρο ο οποίος τον περικλείει και στον οποίο δικαίωμα παραμονής έχουν μόνο όσοι αναγράφονται στο φύλλο αγώνα ή παρευρίσκονται εκεί νόμιμα με βάση τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας».

Επομένως με βάση την πιο πάνω προσθήκη το Άρθρο 78 των Πειθαρχικών Κανονισμών ΚΟΠ, διαμορφώνεται ως εξής:

Β. Συμπληρωματικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 78 - Ορισμοί

Όπου στους παρόντες κανονισμούς γίνεται χρήση του αρσενικού γένους, συμπεριλαμβάνεται και το θηλυκό γένος.

Όπου στους παρόντες κανονισμούς αναφέρεται η λέξη «σωματείο», συμπεριλαμβάνεται και οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ανεξαρτήτως μορφής την οποία περιβάλλεται, προς το οποίο σωματείο μέλος της ΚΟΠ έχει μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ή παραχωρήσει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έχει μεταφέρει την ευθύνη της διαχείρισης και λειτουργίας των ποδοσφαιρικών του ομάδων ή άλλων συναφών προς το άθλημα δραστηριοτήτων του.

Για τους σκοπούς των παρόντων Πειθαρχικών Κανονισμών, ο όρος «Αγωνιστικός Χώρος» ή «field of play» ή «γήπεδο» σημαίνει την επιφάνεια παιχνιδιού της οποίας οι διαστάσεις συμμορφώνονται με τους Κανονισμούς Παιχνιδιού της IFAB και επί της οποίας διεξάγεται οποιοσδήποτε αγώνας εντός ενός σταδίου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε περιοχών ακριβώς πίσω από τις γραμμές τέρματος (goal lines) και τις πλάγιες γραμμές (touch lines) ή/και τον χώρο ο οποίος τον περικλείει και στον οποίο δικαίωμα παραμονής έχουν μόνο όσοι αναγράφονται στο φύλλο αγώνα ή παρευρίσκονται εκεί νόμιμα με βάση τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας.