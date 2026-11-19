Ολοκλήρωσαν και το τυπικό σκέλος των ανανεώσεων των συμβολαίων τους οι Αντρίγια Ζίφκοβιτς και Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν συμφωνήσει στην πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο πλέον όλα πήραν τον δρόμο τους. Αμφότεροι βρέθηκαν στα γραφεία της ΠΑΕ και έβαλαν την υπογραφή στα νέα τους συμβόλαια.

Το νέο συμβόλαιο του Ζίφκοβιτς θα έχει διάρκεια για 4+1 χρόνια, ενώ αυτό του Ντεσπόντοφ για 3.

Πλέον, απομένει η ανακοίνωση από την πλευρά του «δικέφαλου του βορρά», ώστε να επισημοποιήσει τις δύο σημαντικές κινήσεις των ασπρόμαυρων.

sport-fm.gr