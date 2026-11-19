Ο Χάνσι Φλικ ψάχνει πάντα για έναν αριστεροπόδαρο στόπερ και έχει στρέψει την προσοχή του στην Αγγλία, καθώς απέρριψε το περασμένο καλοκαίρι τη λύση του Αλεσάντρο Μπαστόνι, μολονότι ο Ιταλός αμυντικός πίεζε την Ιντερ για να συνεχίσει από το καλοκαίρι την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.

Τελικά όμως η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς την «μπλόκαρε» ο Γερμανός κόουτς.

Η αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «AS» αναφέρει πως ο Γιόρκο Γκβάρντιολ έχει όλα τα στοιχεία που ψάχνει ο Γερμανός τεχνικός και επιμένει στην απόκτηση του από τη Μάντσεστερ Σίτι, μολονότι πρόσφατα ο 24χρονος Κροάτης διεθνής σέντερ μπακ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους «πολίτες» μέχρι το 2031.

Εχοντας φτάσει το 2023 στο Μάντσεστερ από τη γερμανική Λειψία με 90 εκατ. ευρώ, ο Γκβάρντιολ έχει πραγματοποιήσει 122 εμφανίσεις και σημειώσει 13 γκολ για την ομάδα του Μάντσεστερ. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ, επέστρεψε στο γήπεδο τον περασμένο Μάιο, μετά από τέσσερις και πλέον μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού. Συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 με την εθνική ομάδα της χώρας του, η οποία αποκλείστηκε στη φάση ων «32» από την Πορτογαλία (2-1).

ΑΠΕ - ΜΠΕ